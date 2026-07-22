鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-22 15:10

根據英國國家統計局 (ONS) 發布的最新數據，英國 6 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率由 5 月的 2.8% 降至 2.6%，不僅低於經濟學家預期的 2.7%，更創下 14 個月以來的新低。這項數據為本周剛上任的新任首相柏南 (Andy Burnham) 及其內閣提供了強大的經濟助力。

英國6月通膨率降至2.6% 創14個月新低(圖:shutterstock)

此次通膨超預期下滑主要受燃料價格推動，6 月汽油與柴油價格單月下跌 3.1%，使燃料通膨率從 24.6% 降至 21.3%。食品與飲料的通膨率也由 2.2% 放緩至 1.7%，為 2024 年 8 月以來的最低水準。

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此外，ONS 首席經濟學家指出，夏季折扣帶動服裝價格下跌，且受原油價格走低影響，原物料成本出現自 1 月以來的首次下降。

新任財政大臣希利 (John Healey) 表示，通膨下降是家庭樂見的好消息，但政府仍有更多工作要做。

柏南政府在就職首周便展現解決生活成本問題的決心，宣布了一系列政策，包括調降全國巴士票價上限至 2 英鎊，以及針對冬季電力帳單實施為期一年的增值稅 (VAT) 減免，預計此舉可讓 10 月起的 CPI 再降低 0.2 個百分點。

儘管通膨數據改善，但經濟專家仍持謹慎態度。核心通膨率仍維持在 2.6%，且服務業通膨僅微幅下降。凱投宏觀 (Capital Economics) 預測，由於能源價格滯後效應與 7 月公用事業價格上限調升 13.5%，通膨可能在 9 月回升至 3.0% 以上，甚至在 2027 年初達到 3.5%。