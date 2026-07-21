鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-21 18:00

根據《CNBC》報導，在一段近一小時、於本週一晚間釋出的專訪中，戴蒙向主持人 Wilfred Frost 表示，市場並未完全反映日益升高的地緣政治與財政隱憂。

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他點名烏克蘭與中東的戰事、美中之間的緊張關係，以及在各國財政赤字持續擴大之際軍事支出卻同步攀升等現象，認為這些風險「恐怕比外界想像的還要嚴重」。

被問及市場是否低估重大衝擊發生的機率時，戴蒙坦言很難判斷究竟有多少風險已經反映在資產價格裡。他說：「或許已經有部分反映進去了，但真正發生的事情尚未被市場消化。」

戴蒙一向不吝於對外界示警經濟隱憂，這次的發言再度與市場近期的樂觀氣氛形成對比。

儘管戰爭、關稅與各種衝擊接踵而至，投資人似乎選擇視而不見。標普 500 指數今年以來已上漲近 10%，消費支出維持穩健、通膨降溫，加上人工智慧（AI）題材持續發燒，帶動大盤氣勢。

上週，摩根大通與同業公布的季度財報均相當亮眼，交易與投資銀行業務營收大幅成長，也讓外界更加確信，美國經濟撐過近期一連串地緣政治動盪的韌性，比許多人原先預期的還要強。

不過戴蒙也承認，相較於過去數十年，全球經濟對能源的依賴程度已經降低，體質確實更具韌性，但這並不代表突發性轉折點的風險就此消失。

他形容：「可能需要更多稻草才能壓垮駱駝的背，就算眼下這場戰爭再度升溫，恐怕也還不足以構成壓垮的最後一根稻草。」

戴蒙認為，美國持續的財政赤字終將迫使市場面對現實，並可能進一步推升利率。

他表示：「我認為，這終究會成為一個問題。」他預測，隨著所謂的「債券義警」要求更高的報酬，以承擔為美國政府債務提供融資的風險，利率將進一步走高。

對股票與 AI 投資週期保持審慎

當被問及是否會買進長天期美國公債時，戴蒙直言：「就我個人而言，不會。」

他表示，即使通膨回落至聯準會（Fed）2% 的目標水準，「10 年期美國公債殖利率可能仍應維持在 4% 至 4.5% 之間」，並補充說，他認為美國公債價格幾乎沒有太大的上漲空間。

他對股市同樣抱持審慎態度。戴蒙表示，如果某一檔個股是「非常好的投資標的」，他仍會考慮買進；但以目前的估值水準來看，他不會買進整體股市。

談到 AI，戴蒙則採取較為克制的態度，並將當前的 AI 投資熱潮比喻為網際網路發展初期。

他表示：「目前投入的資金規模非常龐大。整體而言，這些投資最終會有回報嗎？我認為會，就像當年的網際網路一樣。」