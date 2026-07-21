鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-21 15:50

根據瑞銀 (UBS) 交易部門與大宗經紀業務的最新觀察，動能股近期經歷的劇烈拋售可能已接近終點，這為投資者重新建立人工智慧 (AI) 與半導體股票的部位，創造了良好契機。

隨著亞洲半導體股及南韓、台灣等科技權重市場在經歷連日跌勢後，周二 (21 日) 強勢反彈，顯示投資者正逐步重返這些被過度拋售的 AI 標的。

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這類股票觸底反彈的部分原因，在於大部分投機性部位已被平倉。瑞銀大宗經紀數據顯示，避險基金近期將動能股與半導體股的多頭部位，削減了約總市值的 5%，這被視為有記錄以來最大規模的減倉行動之一。目前，半導體與軟體股的淨持倉量已回落至今年 4 月的水準，顯示大部分投機性倉位已完成清理。

瑞銀避險基金股權衍生品銷售主管 Michael Romano 在報告中強調，AI 基本面的持續改善是「逢低買入」的重要信號。不過，他建議投資者應採取「分批開倉」的謹慎策略，而非盲目衝入市場。

Romano 指出，當前的持倉結構正日益向有利於動能股反彈的方向傾斜，並預計這波拋售最快將在 7 月底前觸底，甚至可能已經見底。