鉅亨網編譯段智恆 2026-07-20 23:00

人工智慧 (AI) 概念股近期劇烈震盪，高盛 (GS-US) 最新報告指出，避險基金過去兩個月正以有紀錄以來最快速度減碼美國科技股，反映市場對 AI 基礎建設相關個股的信心明顯降溫，資金也開始轉向其他產業。

高盛 Prime Services 部門表示，避險基金在過去八周中有六周淨賣超科技股，累計持股市值縮減約 10%，創下該機構追蹤相關數據逾 10 年來最大降幅。報告指出，自 6 月初以來，半導體、記憶體及 AI 基礎建設類股持續大幅修正，科技投資人明顯降低部位，市場甚至開始出現「投降式賣壓」(capitulation) 跡象。

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自 6 月初以來，標普 500 資訊科技指數已下跌約 10%。隨著 AI 題材推升的高估值受到挑戰，不少投資人選擇獲利了結，並擔憂大型科技公司未來可能放緩 AI 資本支出，促使市場資金逐漸轉向消費類股等其他產業。

高盛指出，科技股是上周美股表現最疲弱的族群，也是遭避險基金淨賣超最多的產業。整體來看，多數科技次產業均遭減碼，其中以科技硬體、儲存設備與周邊產品，以及 IT 服務賣壓最重，半導體與軟體類股雖同樣遭拋售，但幅度相對較小。

高盛策略師 Ben Snider 團隊表示，AI 基礎建設概念股近期「痛苦的波動」重新吸引投資人關注其他產業，市場資金配置正出現變化。他們認為，儘管 AI 產業基本面依然穩健，但從歷史經驗、資金部位及缺乏新的利多催化因素來看，AI 基礎建設動能交易 (Momentum Trade) 短期仍將面臨挑戰。