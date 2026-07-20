鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 01:10

美國資產管理巨頭貝萊德 (BlackRock) 持續加碼 AI 基礎建設投資。《華爾街日報》(WSJ)周一 (20 日) 援引知情人士消息報導，貝萊德 (BCS-US) 正主導一筆至少 120 億美元的債務融資，為 Meta Platforms(META-US)位於德州艾爾帕索 (El Paso) 的大型資料中心計畫籌措資金，再度展現大型金融機構搶進 AI 基礎建設的趨勢。

AI淘金潮還沒停！貝萊德主導120億美元融資 挺Meta蓋資料中心(圖：REUTERS/TPG)

消息人士表示，這項資料中心計畫由貝萊德及旗下基礎建設與私募信貸部門持有 80% 股權，負責使用資料中心的 Meta 則持有其餘 20%。摩根大通 (JPM-US) 與摩根士丹利 (MS-US) 正負責主導此次大型債務融資，並積極向其他潛在投資人洽談參與。

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近一年來，貝萊德持續大舉布局資料中心市場，包括斥資 400 億美元收購資料中心營運商 Aligned Data Centers。執行長芬克 (Larry Fink) 近年透過收購 Global Infrastructure Partners(GIP)及 HPS Investment Partners 等私募投資公司，讓這家管理資產規模高達 15 兆美元的全球最大資產管理公司，逐步從資金提供者轉型為基礎建設資產的持有者與營運參與者。

事實上，貝萊德先前也是 Meta 路易斯安那州資料中心融資案的重要投資人。該案總規模達 270 億美元，創下全球最大私人信貸融資紀錄，貝萊德去年認購超過 30 億美元債券。《華爾街日報》先前曾報導相關細節。