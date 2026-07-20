鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 20:40

花旗策略師表示，廣受市場關注的「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 標籤已經過時，不再適用於評估美股人工智慧 (AI) 的投資機會。

由 Scott Chronert 領導的策略團隊建議，投資者應將目光從這七家公司轉移至更廣泛的「成長集群」(Growth Cluster)，以掌握標普 500 指數的盈利增長與股價動能。

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市場對 AI 巨額資本支出的回報產生懷疑，導致微軟與 Meta 股價承壓；與此同時，蘋果因決定不參與數據中心的軍備競賽，股價反而逆勢上漲 23%。此外，半導體板塊在 2026 年上半年領漲後，近期也因估值過高而出現疲軟。

花旗提出的「成長集群」概念，不僅包含傳統的大型科技股，還納入了大多數與 AI 基礎設施建設相關的企業。

數據顯示，這個群體目前占據了標普 500 指數總市值的一半以上，並貢獻了該指數近 48% 的盈利。Chronert 認為，相較於傳統的「科技七巨頭 vs. 指數其餘成分股」的二分法，這個新集群更能代表標普 500 的基本面與價格表現。

儘管市場對高估值有所擔憂，但花旗指出，「成長集群」的估值在歷史上仍具吸引力。目前此群體的 12 個月預期本益比，處於過去 30 年的第 66 百分位數，且有強勁的盈利預期支撐至 2027 年。

Chronert 去年 12 月準確預測， 2026 年 AI 交易的重心，將從「賦能者」(enablers) 轉向「採用者」(adopters)。