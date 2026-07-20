鉅亨網編譯段智恆 2026-07-20 22:00

超微 (AMD-US) 周一 (20 日) 宣布，將與微軟 (MSFT-US) 擴大長期策略合作，微軟 Azure 雲端平台將率先部署新一代 AI 機櫃系統「Helios」，作為大型人工智慧 (AI) 模型推論、Azure AI 服務及企業客戶應用的核心運算平台。這也是 Helios 首度獲得微軟採用，加入 Meta(META-US)、OpenAI、甲骨文 (ORCL-US) 等客戶行列，象徵超微正式向輝達 (NVDA-US) 主導多年的 AI 機櫃市場發起挑戰。

超微攜手微軟擴大AI合作 Helios直球對決輝達(圖：REUTERS/TPG)

超微表示，Helios 將於今年下半年開始出貨，包括微軟在內的客戶都將陸續部署。不過，雙方並未透露合作金額及採購規模。

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微軟導入 Helios Azure AI 基礎建設全面升級

根據超微新聞稿，Helios 整合 Instinct MI455X GPU、第六代 EPYC「Venice」CPU、Pensando 網路晶片及 ROCm 開源軟體平台，可支援大規模 AI 訓練與推論工作負載。微軟將利用 Helios 支援前沿 AI 模型推論、Azure AI 服務及企業客戶應用，並同步推出兩款採用 Venice 處理器的新虛擬機 (VM)，分別鎖定 Agentic AI、資料處理管線及半導體設計等工作負載。

此外，雙方也將進一步整合 AMD Pensando DPU 與 Azure Boost 技術，提升 Azure 雲端網路效能與大規模運算能力。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示，企業客戶需要能兼顧訓練、推論、資料處理及搜尋等不同 AI 工作負載的基礎建設，透過與超微合作，Azure 將提供更高效能、更大規模及更多元的 AI 運算選擇。

這也是雙方多年合作的延續。超微晶片長期供應 Surface 筆電與 Xbox 遊戲主機，2023 年微軟更率先採用超微 MI300X GPU，如今再導入 Helios，反映雙方合作持續深化。

挑戰輝達霸主地位 Helios 瞄準 AI 機櫃市場

Helios 是超微首款機櫃級 AI 系統，也是首度正面對決輝達 Grace Blackwell 與 Vera Rubin 平台。系統整合 GPU、CPU、網路及軟體，提供完整 AI 運算平台，而非單一晶片產品。

超微資料中心事業負責人 Forrest Norrod 表示，公司開發 Helios 的目標，是提供最低的整體持有成本 (TCO) 及每 Token 最低推論成本，客戶回饋顯示，Helios 已達成這項目標。

目前輝達仍掌控逾 95% 的資料中心 GPU 市場，超微市占率僅約 4.5%。不過，研究機構 Futurum Group 認為，若 Helios 順利放量，超微未來有機會將市占率提升至 20% 至 25%，代表數千億美元的市場商機。

分析師指出，除了 Meta、OpenAI、甲骨文外，印度塔塔顧問服務 (TCS) 及馬斯克旗下 SpaceX(SPCX-US)AI 等企業，也都已採用超微 Instinct GPU。Meta 更規劃長期部署最高 6GW 的超微 GPU，其中首批 1GW 將建置於 Helios 機櫃。

不過，市場認為超微真正的挑戰仍在軟體生態系。Counterpoint Research 分析師 Neil Shah 表示，Helios 在 GPU 及 CPU 硬體性能已可與輝達匹敵，但 CUDA 仍擁有更成熟的開發者生態系與軟體優勢，這也是超微未來必須突破的關鍵。