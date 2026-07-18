鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-18 14:30

對南韓散戶投資人而言，本周可說是慘烈的一周。這群俗稱為「螞蟻」的散戶大軍，，本周約有 120 萬人面臨保證金追繳令，相當於全南韓成年人口的 3% 以上，凸顯當地股市投機熱潮與高槓桿交易的風險。

南韓120萬「螞蟻雄兵」遭追繳、35萬戶斷頭！分析師：部位調整反催生吸睛估值 (圖:Shutterstock)

高盛 (Goldman Sachs) 交易員 Ioannis Blekos 周四 (16 日) 在提供給客戶的報告中提出上述數據，並表示，在韓股 Kospi 暴跌引發連鎖效應的情況下，光是本周就有約 35 萬個散戶投資人的帳戶遭結清。

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雖然首爾股市周五因制憲節休市一天，讓基金經理人得以暫時喘口氣，但 Kospi 重挫掀起的賣壓，已迅速蔓延至亞洲其他市場。

在日本，半導體股領跌，曾是市場寵兒的鎧俠 (Kioxia) 重挫 16%，其他晶片股如 Ibiden、東京威力科創(Tokyo Electron) 及 SUMCO 跌幅也介於 8-10%。

美國方面，費城半導體指數 (SOX) 周四就已大跌 4%，周五收盤再跌 1.6%，使其從近期高點累計回跌 20%，步入技術性熊市門檻。

漲多後修正 估值反而更具吸引力

但即使近期股價急跌，這些個股今年來仍有傲人漲幅：鎧俠今年來仍大漲 359%，SK 海力士 (SK Hynix) 上漲 172%，三星電子上漲 112%，台積電上漲 44%。

不僅如此，在股價回檔的同時，由於分析師普遍上修企業獲利預估，反而讓多數半導體股的估值變得更具吸引力。

分析師指出，市場對半導體股的悲觀情緒，反映的更多是市場部位調整，而非基本面惡化。

市場評論員 Stephen Innes 在 Substack 文章《Dark Side of the Boom》中指出，台積電的情況顯示，「當利多消息無法推升股價時，市場交易的已不再是消息，而是太多投資人早已擠在同一個部位。」

他也表示：「南韓情況顯示，在槓桿、保證金追繳與波動加劇互相強化的情況下，一場正常的修正可能迅速演變成機械式賣壓。」

資金開始回流 亞洲 ETF 吸金

在一片跌勢中，也開始出現部分正面訊號。

花旗 (Citi) 策略師 David Chew 周五公布的資金流向報告顯示，南韓 ETF 本周吸金 64 億美元，台灣 ETF 吸金 28 億美元。他指出，在經歷數個月外資持續撤離後，南韓股市上周重新出現約 5 億美元資金淨流入，顯示市場情緒開始改善。

中國方面，記憶體晶片廠長鑫存儲 (CXMT) 規模 86 億美元的首次公開發行(IPO) 獲得 250 倍超額認購，反映投資人對半導體產業熱情仍高。