鉅亨網編譯段智恆 2026-07-16 23:40

蘋果 (AAPL-US) 正準備為 iPad 產品線帶來近年來最大幅度更新。據外媒周四 (16 日) 報導，新一代 iPad mini 最快將於今年秋季、預計 10 月前後亮相，不僅將首度導入 OLED 螢幕，也是這款產品近五年來最大改版；入門款 iPad 與 iPad Air 則預計於 2027 年推出更新版本，以延續平板業務近來的成長動能。

蘋果iPad mini大改版來了！OLED螢幕最快10月亮相 售價恐喊漲(圖：REUTERS/TPG)

消息人士指出，新款 iPad mini 代號為「J510」，最大亮點是首次採用 OLED 顯示技術，可提供更高對比、更鮮豔色彩與更佳顯示效果。自 2017 年 iPhone、2024 年 iPad Pro 導入 OLED 以來，蘋果正逐步將這項技術擴展至更多產品線。

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此外，蘋果也規劃推出新一代入門款 iPad，代號「J581」，最快將於 2027 年第一季上市。新機主要升級處理器，外觀設計則不會有重大變化。

iPad Air 也將同步更新，仍維持 11 吋與 13 吋兩種尺寸，代號分別為「J807」與「J837」，預計 2027 年春季登場。市場預期，蘋果也將於同一時期更新 iPad Pro，並推出新款 Apple Pencil，延續過去春季更新中高階 iPad 產品線的節奏。

報導指出，iPad 已成為蘋果近來表現最亮眼的產品之一，過去兩季營收皆優於華爾街預期，市場預估本會計年度 iPad 營收將年增 6%，接近 300 億美元。

其中，iPad mini 自 2021 年重新設計後，外觀至今幾乎未有變化，僅於兩年前升級處理器，因此此次導入 OLED 被視為近年最重要的一次升級。不過，由於 OLED 面板成本較高，市場預期新款 iPad mini 售價可能進一步上調。

值得注意的是，蘋果目前仍未計畫讓入門款 iPad 採用 OLED，而是繼續使用成本較低的 LCD 面板；iPad Air 則規劃於未來升級至 OLED，但時間點尚未確定。

蘋果近期也因記憶體供應吃緊而調漲多項產品售價，目前 iPad mini 起售價已提高至 599 美元，入門款 iPad 為 449 美元，13 吋 iPad Air 最高漲至 949 美元，13 吋 iPad Pro 起售價則來到 1,499 美元。若新一代 iPad mini 採用 OLED 面板，外界預料售價可能進一步墊高。