鉅亨網新聞中心 2026-07-16 19:40

2026 年 7 月，小米 (01810-HK) 創辦人雷軍在發布會上推出了全尺寸增程 SUV「澎程 SkyNomad」，試圖以重資產、長週期的布局展現造車決心。然而，這場華麗登場的背後，小米正陷入前所未有的困境：手機基本盤持續失血，汽車業務仍在大口吞噬資本，曾經支撐高估值的「生態故事」已難以獲得市場青睞。

自 2025 年 6 月的高點以來，小米股價已回落超過 57%，市值蒸發近上兆港元。

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戰略轉向：從純電激進到增程務實

小米汽車的產品策略正經歷一場被動的修正。過去，小米以 SU7 和 YU7 主攻純電市場，雖然月交付量穩定在 3.5 萬輛左右，但面對滲透率突破六成且進入存量博弈的新能源市場，小米不得不低頭。

為了在人民幣 30-40 萬元的家庭用車市場與理想、問界等建立起認知壁壘的品牌競爭，小米推出了「澎程」增程 SUV。這款新車被視為達成全年 50 萬輛交付目標的關鍵。

然而，小米面臨的挑戰在於品牌認知的轉換——消費者心中小米與「性能、操控」的聯繫根深柢固，突然轉向家庭主導的增程市場，其轉換成本極高。此外，增程賽道已是一片紅海，產品競爭烈度極大，小米能否在圍剿中突圍仍是未知數。

手機基本盤：量價雙殺的失速危機

在汽車業務亟需資金之際，小米的手機業務卻面臨「量價雙殺」。2026 年第一季，小米全球出貨量同比下滑 19.2%，在中國市場更是大跌 35%，跌出前五大廠商之列。毛利率也因記憶體晶片成本暴漲 (漲幅達 80%-100%) 而縮減至 10.1%，創下兩年新低。

小米目前深陷「成本、需求、競爭」三重壓力的疊加。對內，核心物料成本難以轉嫁給消費者；對外，華為帶著 Mate 與 Pura 系列強勢回歸奪回市佔，蘋果則透過降價橫掃中端市場。這讓夾在中間的小米既難以攻入高端市場，也守不住既有的份額。

財務警訊：現金流與虧損的壓力

汽車業務的財務表現同樣令人擔憂。2026 年第一季，小米汽車業務錄得 31 億元經營虧損，單車淨虧損近 4 萬元。虧損主因包括車型迭代產生的產能空窗期，以及電池原料成本上漲和主動提供的購置稅補貼。

更嚴峻的警訊出現在現金流：小米經營活動淨現金流近年來首度轉負，錄得負 17.9 億元。由於手機業務無法持續提供穩定的現金流「造血」，而汽車與 AI 研發 (預算維持在 160 億元) 又持續消耗資金，這種「剪刀差」成為小米核心的矛盾。為此，小米已開始在多個部門進行人員最佳化調整，以應對日益沉重的財務壓力。

縮小中的轉型窗口期