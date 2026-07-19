中國製造席捲發展中國家！從手機、汽車到TikTok 中國品牌如何改寫全球影響力？
鉅亨網新聞中心
「中國製造」的擴散，正以北京當局始料未及的方式，悄悄提升中國的國際影響力。在全球的發展中國家，中國品牌與商品滲透日常生活的程度，如今已可媲美 1980、1990 年代美國品牌 Levi"s(LEVI-US) 、萬寶路、麥當勞 (MCD-US) 的全球盛況。
根據美國《外交》雜誌報導，在越南河內街頭，計程車司機趁著等紅燈的空檔滑手機追中國微短劇；街上呼嘯而過的除了雅迪電動機車，還有不少人乾脆坐進中國品牌的電動車裡，圖個涼快也躲避市區的塵囂。
而在家中，青少年用著類似微信的通訊軟體 Zalo（騰訊 (00700-HK) 為 Zalo 母公司的外資股東之一）聊天，或是打開阿里巴巴 (09988-HK) 旗下的 Lazada 購物平台下單。
在南非家庭客廳裡，海信家電 (000921-CN) 的電視與洗衣機銷量居冠；巴西街頭，小米 (01810-HK) 早已是家喻戶曉的名字，剛開幕的蜜雪冰城門市甚至一位難求。
文章分析，中國企業之所以積極出海，源頭其實是國內市場的殺紅了眼，白熱化的內部競爭迫使企業另闢戰場，轉向非洲、亞洲與拉丁美洲尋找新客群，並迅速完成在地化調整，深深嵌入當地人的日常生活。
這批在異地奮力求生的企業家，無意間為中國在海外塑造出一種正面且親民的形象。
數字更能說明這股趨勢的規模。2025 年，中國銷往發展中經濟體的商品總值高達 1.6 兆美元，較其銷往美國與西歐的出口總額還要多出約 50%。從家電、應用程式、汽車，到道路、港口與手機，中國品牌幾乎在發展中世界的每個角落都能見到蹤影。
文章指出，當一個國家的產品、服務與基礎建設鋪滿全世界的街角巷弄，這種無所不在的存在感，會不知不覺形塑人們對於「實力」、「現代化」與「未來可能性」的認知。
這套邏輯，過去半個多世紀由美國商品主導世界時同樣適用，如今卻越來越貼合中國的處境，使中國品牌逐漸成為數以億計消費者心中的首選。
文章作者以自身經歷為例指出，早在 2015 年，在象牙海岸最大城市阿必尚，曾有人詢問當地孩童如何看待中國在非洲的影響力。幾個孩子七嘴八舌討論後，其中一人舉起手機，笑著用法語說:「中國很棒！」他的印象，全部來自於天天使用的中國手機與應用程式。
十多年過去，類似的觀感已從個案變成常態。如今非洲最大的音樂串流平台之一 Boomplay，正是由中國企業傳音與網易 (NTES-US) 聯手打造；此外，TikTok 也快速成為當地民眾主要的娛樂與資訊來源。
文章認為，這一切都讓中國得以擴大國際影響力，而完全不需要其他國家認同其政治體制、接受其意識形態，或將其視為某種道德典範。
文章分析，大批中國企業為求生存而搶灘海外市場，反倒讓當地產業競爭更加激烈。企業要獲利，就得順應在地市場需求量身打造產品，又進一步帶動更多企業加速成長、深入融入當地民眾生活。
更關鍵的是，相較於歐美與日本品牌，中國品牌更懂得如何替可支配所得有限的消費者設計產品。
文章將此現象類比為「沃爾瑪 效應」，讓中低收入族群也能負擔得起過去遙不可及的商品與服務。隨著中國品牌能見度持續攀升，中國商品正逐步成為當地市場密不可分的一部分，擴大中國的影響力。
- 永豐台股基金漲逾70% 投研團隊如何做到
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「DeepSeek時刻」再現！中國月之暗面Kimi K3重挫美股、費半跌入熊市
- 記憶體新「鬼故事」出現！美國傳要求分享三星、SK海力士AI晶片利潤
- Google面臨AI「兩大難題」！股價連跌逾6% 財報能否扭轉局勢？
- 賺中國錢又得聽美國的！艾司摩爾走鋼索平衡美中角力
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇