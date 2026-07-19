中國製造席捲發展中國家！從手機、汽車到TikTok 中國品牌如何改寫全球影響力？

鉅亨網新聞中心 2026-07-19 18:10

中國製造席捲發展中國家。(圖：Shutterstock)

根據美國《外交》雜誌報導，在越南河內街頭，計程車司機趁著等紅燈的空檔滑手機追中國微短劇；街上呼嘯而過的除了雅迪電動機車，還有不少人乾脆坐進中國品牌的電動車裡，圖個涼快也躲避市區的塵囂。

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而在家中，青少年用著類似微信的通訊軟體 Zalo（騰訊 (00700-HK) 為 Zalo 母公司的外資股東之一）聊天，或是打開阿里巴巴 (09988-HK) 旗下的 Lazada 購物平台下單。

文章分析，中國企業之所以積極出海，源頭其實是國內市場的殺紅了眼，白熱化的內部競爭迫使企業另闢戰場，轉向非洲、亞洲與拉丁美洲尋找新客群，並迅速完成在地化調整，深深嵌入當地人的日常生活。

這批在異地奮力求生的企業家，無意間為中國在海外塑造出一種正面且親民的形象。

數字更能說明這股趨勢的規模。2025 年，中國銷往發展中經濟體的商品總值高達 1.6 兆美元，較其銷往美國與西歐的出口總額還要多出約 50%。從家電、應用程式、汽車，到道路、港口與手機，中國品牌幾乎在發展中世界的每個角落都能見到蹤影。

文章指出，當一個國家的產品、服務與基礎建設鋪滿全世界的街角巷弄，這種無所不在的存在感，會不知不覺形塑人們對於「實力」、「現代化」與「未來可能性」的認知。

這套邏輯，過去半個多世紀由美國商品主導世界時同樣適用，如今卻越來越貼合中國的處境，使中國品牌逐漸成為數以億計消費者心中的首選。

文章作者以自身經歷為例指出，早在 2015 年，在象牙海岸最大城市阿必尚，曾有人詢問當地孩童如何看待中國在非洲的影響力。幾個孩子七嘴八舌討論後，其中一人舉起手機，笑著用法語說:「中國很棒！」他的印象，全部來自於天天使用的中國手機與應用程式。

文章認為，這一切都讓中國得以擴大國際影響力，而完全不需要其他國家認同其政治體制、接受其意識形態，或將其視為某種道德典範。

文章分析，大批中國企業為求生存而搶灘海外市場，反倒讓當地產業競爭更加激烈。企業要獲利，就得順應在地市場需求量身打造產品，又進一步帶動更多企業加速成長、深入融入當地民眾生活。

更關鍵的是，相較於歐美與日本品牌，中國品牌更懂得如何替可支配所得有限的消費者設計產品。