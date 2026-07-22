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會中，上海市市場監管部門針對汽車製造、定價策略及車輛銷售等環節，說明業者必須遵守的價格規範。

上海市網路資訊辦公室表示，主管機關要求車廠與經銷商進行內部自查，抵制不當網路行銷行為，但並未進一步說明具體涉及哪些行銷手法。

網路平台則被要求加強內容審核，並妥善處理企業提出的侵權申訴。上海當局表示，未來將持續加強汽車產業網路資訊整頓，改善相關輿論與資訊環境。

這場會議反映中國主管機關正加強規範汽車產業的價格與網路宣傳行為。在市場競爭激烈之際，車廠的定價策略、促銷訊息及網路內容，均可能成為監管部門關注重點。