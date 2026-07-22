鉅亨網編譯段智恆
中國上海市政府周三 (22 日) 表示，已召集特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪(01211-HK)、小米(01810-HK) 等主要汽車製造商，以及經銷商集團和網路平台舉行合規指導會議，強化業者對定價、網路行銷與資訊發布規範的遵守，作為整頓汽車產業網路環境行動的一部分。
這場會議周二由上海市網路資訊、商務及市場監管等多個部門共同舉辦，共有 15 家主要車廠與會，包括上汽集團、特斯拉、比亞迪、小米汽車、小鵬汽車 (XPEV-US)(09868-HK)、蔚來汽車(NIO-US)(09866-HK) 及理想汽車 (LI-US)(02015-HK)，另有超過 80 家汽車經銷商集團參加。嗶哩嗶哩(BILI-US)(09626-HK) 與小紅書等網路平台也受邀出席。
會中，上海市市場監管部門針對汽車製造、定價策略及車輛銷售等環節，說明業者必須遵守的價格規範。
上海市網路資訊辦公室表示，主管機關要求車廠與經銷商進行內部自查，抵制不當網路行銷行為，但並未進一步說明具體涉及哪些行銷手法。
網路平台則被要求加強內容審核，並妥善處理企業提出的侵權申訴。上海當局表示，未來將持續加強汽車產業網路資訊整頓，改善相關輿論與資訊環境。
這場會議反映中國主管機關正加強規範汽車產業的價格與網路宣傳行為。在市場競爭激烈之際，車廠的定價策略、促銷訊息及網路內容，均可能成為監管部門關注重點。
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