鉅亨網新聞中心 2026-07-16 16:39

港股三大指數周四 (16 日) 收漲，恒生指數全天表現強勁，終場收漲 1.33% 或 327 點，報 25008.60 點，成功站穩 25,000 點大關。恒生科技指數與國企指數分別上漲 1.98% 及 1.63%。

儘管早盤一度衝高至 25221 點，漲幅逾 2%，但午後漲幅明顯收窄，市場觀望情緒稍增。當日大市成交額達 3,228.92 億港元，較前一交易日有所放大。

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盤面上，汽車板塊受惠於出口高增及《中國汽車行業整車成本測算規則》標準發布，股價延續近期反彈走勢

。其中，小鵬汽車大漲 7.61%，小米集團漲 6.34%，吉利汽車與比亞迪股份分別上漲 5.38% 及 4.60%。此外，科網股表現不俗，阿里巴巴上漲 3.09%，美團與快手分別上漲 4.56% 及 4.97%。

新消費概念股表現強勢。隨著國家發改委與商務部就《擴大消費「十五五」規劃》答記者問，明確未來擴大消費的任務，相關標的如泡泡瑪特收漲 6.87%。影視股也因暑期檔總票房突破 35 億元而走強，貓眼娛樂漲逾 5%。

相較於大盤的漲勢，記憶體晶片板塊今日遭遇沈重打擊。板塊領跌核心在於韓國媒體報導，韓國檢方對瀾起科技、瑞薩電子等公司在韓辦公室進行突擊搜查，調查涉嫌價格操縱一事。受此利空影響，瀾起科技大幅收跌 22.95%，兆易創新跌 8.68%，半導體相關標的如華虹宏力亦跌逾 7%。