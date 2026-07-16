袁志峰 2026-07-17 04:50

今日推介 - 華潤萬象生活 (1209, $39.98), 目標價 $44.0, 止損價 $38.0

1) 股市前景

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周四港股上揚，成交增加，南向資金維持淨買入。恒指已連升 5 日，累漲 4.1%，今月以來漲 9.3%，技術反彈幅度基本達標，預期短線整固，建議趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 114 點，隨後震盪走高，午後最多曾升 540 點至 25221 點，創逾一個月新高，尾市回軟，收報 25008 點，升 327 點或 1.3%。成交額按日增 6% 至 3229 億元，6 月份日均成交額 3190 億元。

港股通南向資金淨買入約 50 億元。阿里 (9988)、智譜(2513) 及騰訊 (700) 錄得 28.3、17.9 及 11.8 億元淨買入。小米 (1810)、建滔積層板(1888) 及泡泡瑪特 (9992) 錄得 13.7、11.7 及 3.9 億元淨賣出。7 月以來累積淨買入約 801 億元，6 月淨買入約 271 億元。

恒指升 1.3%，成份股 71 升 22 跌。泡泡瑪特 (9992) 及小米 (1810) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。吉利汽車 (175) 漲逾 5%。申洲國際 (2313)、海底撈(6862) 及華潤萬象生活 (1209) 漲逾 4%。銀河娛樂 (27)、中國海外(688)、龍湖集團(960) 及信義光能 (968) 漲逾 3%。華潤置地 (1109)、紫金礦業(2899)、中石化(386)、金沙中國(1928)、萬洲國際(288)、石藥集團(1093) 及京東物流 (2618) 升逾 2%。聯想 (992) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。信達生物 (1801)、中國鋁業(2600) 及中國神華 (1088) 跌逾 2%。長和 (1)、中國人壽(2628)、中國宏橋(1378) 及藥明康德 (2359) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.0%，收報 4834 點，成份 24 升 6 跌。大型科技股領漲，騰訊 (700) 及百度 (9888) 升逾 2%，阿里 (9988) 升逾 3%，美團 (3690) 及快手 (1024) 升逾 4%，小米 (1810) 升逾 6%。小鵬汽車 (9868) 及同程旅行 (780) 漲逾 7% 及 6%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 5%。比亞迪 (1211)、騰訊音樂(1698)、京東健康(6618) 及地平線機器人 (9660) 升逾 4%。理想汽車 (2015)、零跑汽車(9863) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。智譜 (2513) 跌逾 9%，為跌幅最大成份股。華虹宏力 (1347) 及聯想 (992) 跌逾 7% 及 6%。Minimax(100)及中芯國際 (981) 跌逾 1%。

板塊方面，電動車、線上醫療、濠賭、內房、物管及黃金股跑贏大市，漲幅居前。小鵬汽車 (9868) 及吉利汽車 (175) 升逾 7% 及 5%。京東健康 (6618) 及平安好醫生 (1833) 升逾 4%。永利澳門 (1128) 升逾 5%，美高梅中國 (2282) 及銀河娛樂 (27) 升逾 3%。中國海外 (688) 及龍湖集團 (960) 升逾 3%。華潤萬象生活 (1209) 及中海物業 (2669) 升逾 4%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 升 3%。

人工智能、晶片、煤炭及鋁製品股逆市下跌，跌幅居前。智譜 (2513) 及 Minimax(100)跌逾 9% 及 1%。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 跌逾 7% 及 1%。中國神華 (1088) 及兗礦能源 (1171) 跌逾 2%。中國鋁業 (2600) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 2% 及 1%。

周四上証指數低開 1.1%，早段跌幅收窄至 0.4%，隨後穩步下行至收盤，最多曾跌 2.2% 至 3867.6 點，創逾 3 個月新低，收報 3882.41 點，跌 1.8%。深証成指跌 2.0%。科創 50 指數跌 4.0%。滬深兩市總成交約 24000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 1700 億元，6 月份日均成交額約 31100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 6 月零售銷售按月增加 0.2%，符合市場預期。期內，扣除汽車的零售銷售按月下跌 0.2%，預期為下跌 0.1%。(信報)

4) 個股訊息