鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-16 13:30

對聯準會 (Fed) 主席來說，最重要的資產就是公信力，而本周的國會聽證會顯示，新任主席華許 (Kevin Warsh) 未來要維持這份公信力並不容易。

華許本周二、周三接連赴眾議院及參議院作證，是他首次以 Fed 主席身分出席。面對民主黨議員連番質詢，華許雖然幾乎沒有重大失言，共和黨議員也多給予支持，但兩黨都一致認為，美國物價上漲速度依然過快。

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因此，華許必須盡快兌現讓物價恢復穩定的承諾，否則他不僅可能失去 Fed 內部支持，也可能失去國會這個 Fed 主席最重要的政治後盾。

華許想重新定義「通膨」

華許面臨的挑戰之一，是他希望重新檢討 Fed 衡量通膨的方法。本周公布兩項重要的物價指標均意外下降：6 月消費者物價指數 (CPI) 下跌 0.4%，生產者物價指數 (PPI) 下跌 0.3%

華許周三說：「任何央行看到數據朝正確方向發展都會感到高興，但我認為，這些都只是衡量潛在通膨狀況的不完美指標。」

油價上漲未必等於通膨

華許指出，伊朗戰爭確實推升美國汽油價格，但這未必是 Fed 需要因應的通膨。

他說：「某些價格會因特定衝擊而上漲，那並非 Fed 能控制的事情。但我不想讓外界以為 Fed 無法控制中期通膨，那正是我們的職責。」

目前華許已成立專案小組研究通膨本質，但相關報告還需要數個月才能完成。

然而 Fed 兩周後就將召開決策會議，而決策官員目前對 AI 投資是否已開始推升整體物價仍意見分歧。

AI 是否推升通膨 官員看法不同

Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 周三表示，AI 投資可能已成為新的通膨來源，晶片、高科技設備、軟體及公用事業價格都可能大幅上漲。

她表示，目前通膨風險已超越就業風險，因此立場較偏向升息。

華許則不同意，他認為「這只是 Fed 一場很好的內部辯論」，供給最終仍會追上需求，因此他說：「我不認為單一價格上漲，就一定代表通膨，因為市場會有供給反應。」

他認為，AI 造成的價格上漲，與戰爭導致供給受限完全不同。

針對這個議題，華許也已成立 AI 專案小組，希望協助 Fed 研究 AI 對經濟影響。部分共和黨參議員讚揚專案小組成員背景多元，但民主黨議員指出，AI 小組幾乎清一色都是 AI 樂觀派，缺乏代表勞工利益的成員，因此未必能提供真正多元觀點。

重拾「貨幣供給」理論

華許也重新採用較偏保守派的經濟學觀點，在提交國會的貨幣政策報告中，再度納入貨幣供給分析。

前任主席鮑爾 (Jerome Powell) 認為，貨幣供給對通膨幾乎沒有參考價值，但華許持不同看法：雖然他並不打算恢復 Fed 過去以貨幣供給作為政策目標的作法，但他認為，部分貨幣供給指標仍可作為判斷通膨的重要資訊。

華許說：「我還是抱持一種老派觀念：貨幣政策，本來就應該和貨幣有關。」

最大考驗：如果通膨沒有降

對華許來說，真正的風險在於，若通膨遲遲沒有明顯降溫，目前所有政策與改革都將受到更嚴格檢視，外界可能質疑他讓意識形態凌駕於客觀分析之上。

華許至今仍未承諾未來利率方向，但市場目前普遍預期 Fed 年底前將升息。

若最後 Fed 因其他官員主張 AI 推升通膨而決定升息，代表華許在政策辯論中落敗，他的公信力將受損。