大立光7月營收48.77億元月增31.38% 本月拉貨動能再看增

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-05 16:31

積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW)， 今 (5) 日公布最新營收資訊，大立光 2026 年 7月營收爲 48.77 億元，月增31.38%，年減10.66%，大立光度過6月客戶端在進行新舊機種交替期而推升7 月營收動能回升，以目前大立光掌握的訂單來看，大立光8月營運動能還要再增。

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光 2026 年1-7月營收爲340.86億元，年增7.49%。

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大立光 7月 營收結構中，以 1000 萬畫素產品占多數，占比約 60-70%，2000 萬畫素產品占比 10-20%，800 萬畫素產品 0-10%，低於 500 萬畫素產品占比 10-20%。

大立光在台中工業區購地接連出手加碼中，同時，大立光董事會決議對 2026 年上半年的股利配發案，將配發每股 41.5 元，而依大立光歷年行事曆，大立光上半年的股息將在 8 月 13 日除息交易。

大立光通過 2026 年上半年財報，營收 292.09 億元，毛利率 49.41%，稅後純益 107.93 億元，每股純益 82.35 元。以 41.5 元的上半年配息而言，盈餘配發率爲 50.39%。大立光上半年配息也優於去年同期的 28 元。