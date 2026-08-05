大立光7月營收48.77億元月增31.38% 本月拉貨動能再看增
鉅亨網記者張欽發 台北
積極投入 AI 應用光通訊元件開發的蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW)， 今 (5) 日公布最新營收資訊，大立光 2026 年 7月營收爲 48.77 億元，月增31.38%，年減10.66%，大立光度過6月客戶端在進行新舊機種交替期而推升7 月營收動能回升，以目前大立光掌握的訂單來看，大立光8月營運動能還要再增。
大立光 2026 年1-7月營收爲340.86億元，年增7.49%。
大立光 7月 營收結構中，以 1000 萬畫素產品占多數，占比約 60-70%，2000 萬畫素產品占比 10-20%，800 萬畫素產品 0-10%，低於 500 萬畫素產品占比 10-20%。
大立光在台中工業區購地接連出手加碼中，同時，大立光董事會決議對 2026 年上半年的股利配發案，將配發每股 41.5 元，而依大立光歷年行事曆，大立光上半年的股息將在 8 月 13 日除息交易。
大立光通過 2026 年上半年財報，營收 292.09 億元，毛利率 49.41%，稅後純益 107.93 億元，每股純益 82.35 元。以 41.5 元的上半年配息而言，盈餘配發率爲 50.39%。大立光上半年配息也優於去年同期的 28 元。
大立光在 6 月底起並不斷加碼購入台中工業區內工業用地，24 日並以 13.8 億元再購入區內工業區 2 路亞泰冷藏公司的 3065 坪土地 廠房，一個月來計砸下 25.69 億元在台中工業區購地三筆。同時，大立光今年以來積極衝刺共同封裝光學的 CPO 新業務，市場認為，大立光此時連連出手獵地，應是為新事業預先暖身。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 大立光上半年EPS 82.35元將配息41.5元 盈餘配發率50.39%
- 跨光通訊進度表 本月送樣品驗證 9月底前完成試產線設置最快明年量產
- H1毛利率49.41% 稅後賺107.93億元年增44% EPS82.35元
- 大立光6月營收37.12億元創1年來新低 月減19%年減10%估7月回升
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告