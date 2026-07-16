盤中速報 - 深證成指下跌-295.52點至14483.874點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日09:30，深證成指下跌295.52點（或2%），暫報14483.87點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.07%
- 近 1 月：-4.84%
- 近 3 月：+1.94%
- 近 6 月：+3.3%
- 今年以來：+9.27%
焦點個股
中芯國際概念概念領跌-6.04%。其中 上海新陽(300236-CN) 下跌 10.54% ; 江豐電子(300666-CN) 下跌 9.39% ; 雅克科技(002409-CN) 下跌 8.63% 。
國家大基金持股概念領跌-5.13%。其中 華天科技(002185-CN) 下跌 10.01% ; 江波龍(301308-CN) 下跌 9.38% ; 長川科技(300604-CN) 下跌 9.29% 。
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