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盤中速報 - 深證成指下跌-295.52點至14483.874點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日09:30，深證成指下跌295.52點（或2%），暫報14483.87點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.07%
  • 近 1 月：-4.84%
  • 近 3 月：+1.94%
  • 近 6 月：+3.3%
  • 今年以來：+9.27%

焦點個股


中芯國際概念概念領跌-6.04%。其中 上海新陽(300236-CN) 下跌 10.54% ; 江豐電子(300666-CN) 下跌 9.39% ; 雅克科技(002409-CN) 下跌 8.63% 。

國家大基金持股概念領跌-5.13%。其中 華天科技(002185-CN) 下跌 10.01% ; 江波龍(301308-CN) 下跌 9.38% ; 長川科技(300604-CN) 下跌 9.29% 。


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相關行情

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上海新陽101.27-2.21%
江豐電子254.55-9.78%
雅克科技165.98-3.11%
華天科技20.8-10.00%
江波龍470.53-3.58%
長川科技297.44-2.30%

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