鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-15 15:20

美國與伊朗的軍事衝突正快速升溫，雙方接連採取更激烈的行動，戰火有可能進一步擴大。與此同時，美國總統川普則招開會議，討論擴大軍事行動。

根據《Axios》報導，川普週二（14 日）在白宮戰情室召開會議，討論對伊朗發動規模遠超目前荷姆茲海峽周邊打擊行動的大規模軍事行動。

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會議與會者包括副總統范斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩將軍、中央情報局局長拉特克里夫，以及總統特使威特科夫等高層官員。

川普在召開戰情室會議時，美軍當天正對伊朗展開連續第四天的打擊行動，主要目標集中在防空與雷達系統、反艦飛彈陣地以及無人機發射場，用意在大幅削弱伊朗於荷姆茲海峽對船隻發動攻擊的能力。

知情人士透露，川普「似乎有意升高戰事，藉由造成足夠破壞，迫使伊朗開放荷姆茲海峽，並在核問題上接受川普的要求」。

會議召開前，川普亦在《福斯新聞》專訪中表示，美國對伊朗的軍事打擊將持續到他「喊停為止」。

他同時明確警告，若伊朗不返回談判桌，美軍下週將轟炸其橋樑和發電廠，並不排除派遣地面部隊。

川普以拳擊手為喻形容伊朗，指其實力雖已遭嚴重削弱，但仍具備反擊能力。他說：「你以為已經擊倒對手，結果他突然還手，狠狠給你一拳」，並透露美方會將對伊朗能源設施的打擊「留到最後」。

川普在專訪中清楚勾勒出升級步驟。他表示：「我們明後兩晚將對他們展開猛烈攻擊，到了下週，情況對他們來說會變得非常糟糕，因為下週的目標將是橋梁和發電廠。除非他們願意坐下來談判，否則我們將摧毁他們所有的橋梁與發電廠。」

他也表示不排除向伊朗派遣地面部隊的可能性，但未進一步說明細節。

在談判方面，川普則指出，美方談判代表 14 日已與伊朗官員接觸，傳達的訊息是伊朗必須回到談判桌，否則「你們將不復存在」。

陸媒《央視》也引述川普說法稱，美伊雙方當天已舉行會談，美方並敦促伊朗盡速達成協議，但截至報導發出時，伊朗方面尚未回應。