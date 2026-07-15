鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-15 11:51

美國總統川普週二（14 日）晚間接受《福斯新聞》專訪時，再次重申先前的警告，若伊朗拒絕進行談判，美方將對該國的能源基礎設施發動攻擊。與此同時，美國 14 日對伊朗實施新的制裁，伊朗則宣稱反擊美軍巴林基地。

根據《路透》報導，川普在專訪中表示：「我會把能源目標留到最後，但最終我們一定會打擊能源設施。」

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他進一步透露了美方的攻擊時程規劃：「今晚我們會狠狠打擊他們，明晚也會持續猛攻…… 接下來到了下週，情況對他們來說會變得非常糟糕，因為下週就要打電廠了，下週就要打橋樑了。」

川普語氣強硬地補充：「除非他們回到談判桌前談判，否則我們將摧毀他們所有的發電廠。我們將摧毀他們的橋樑。」

值得注意的是，根據 1949 年《日內瓦公約》有關戰爭人道行為的規範，攻擊被視為對平民生活至關重要的設施是被明文禁止的。

川普並在專訪中透露，美方談判代表已與伊朗對口單位保持聯繫，並向對方傳達訊息：「你們最好趕快達成協議。」

美國對伊朗實施新制裁

美國 14 日對伊朗祭出新一輪制裁，鎖定華府所稱協助伊朗規避既有石油出口制裁及其他限制措施的航運網路。

美國財政部表示，此次針對 Mohammad Hossein Shamkhani 旗下航運網路的制裁，是美方進一步加大對德黑蘭經濟施壓的最新行動。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「我們正在切斷讓伊朗政權得以持續威脅美國國家安全及全球航運安全的金融基礎設施。」

此次制裁是在美國今年 4 月及去年已實施的制裁措施基礎上的再進一步擴大。伊朗駐聯合國代表團尚未立即回應置評請求。

美國財政部指出，目前美方已對 Shamkhani 旗下航運網路中超過 200 名個人、實體及船舶實施制裁。

根據制裁規定，被列入制裁名單者在美國境內的資產將遭凍結，美國公民及企業也不得與其進行任何商業往來。

伊朗宣稱已攻擊美軍在巴林、科威特據點

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣稱，已針對美國海軍第五艦隊在巴林的指揮管制、後勤、燃料與軍事裝備設施發動攻擊。

革命衛隊表示，此舉是對美國軍事打擊和控制荷姆茲海峽行動的回應。

革命衛隊同時聲稱，已「縱火摧毀」位於科威特米納阿布杜拉（Mina Abdullah）的一處美軍後勤支援中心。

截至目前，美軍中央司令部（U.S. Central Command）尚未針對伊朗方面的說法做出回應。