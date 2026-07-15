鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-15 13:30

航運數據顯示，在美國封鎖令生效前夕，周二 (14 日) 通過荷姆茲海峽的船隻數量有所回升，其中多數船隻與伊朗貿易有關。

美封鎖前夕荷姆茲航運短暫回升 流量集中伊朗端、催高中東現貨油價 (圖:Shutterstock)

美伊之間的地緣政治衝突再度升級，美國總統川普周二重新對所有伊朗港口實施海上封鎖，並威脅除非德黑蘭當局重返談判桌，否則下周將進一步打擊伊朗的發電廠與橋樑。

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Kpler 的船隻追蹤數據顯示，周二穿過荷姆茲海峽的 11 艘船隻中，有九艘經由伊朗航線航行，其中有三艘空載油輪進入海峽，包括一艘 Aframax 型船隻以及兩艘超大型油輪 (VLCC)。

根據數據，從海峽駛出並載有伊朗出口商品的船隻，則包括一艘裝載了 200 萬桶原油的 VLCC、一艘裝載精煉油品的中程油輪，以及兩艘裝載液化石油氣 (LPG) 的油輪。

這份數據也顯示，一艘載滿甲醇的油輪和一艘載有鐵礦砂的乾散裝貨船，也在周二駛離波斯灣。

周二當天，並無跡象顯示有油輪進出海峽以裝載其他波斯灣產油國的油氣。

美國周二宣布封鎖伊朗海岸線，重啟在 4 月和 5 月曾成功限制伊朗出口的策略。根據阿拉伯聯合大公國國防部的說法，伊朗在周二發射巡弋飛彈，擊中了兩艘在通過荷姆茲海峽時關閉訊號、且與阿聯結盟的超大型油輪。與此同時，川普在美國的波斯灣盟友極力敦促下，已放棄對通過海峽的貨物徵收 20% 費用的計畫。

由於阿聯超大型油輪遭到襲擊，本周中東現貨原油價格走強，近月期貨價格目前已高於遠月期貨，顯示供應緊縮。

高盛 (Goldman Sachs) 周三說：「即使地緣政治局勢有所降溫，波斯灣航運流量下一階段的復甦速度，仍可能比初期階段緩慢。」