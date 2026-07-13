鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-14 07:00

美國中央司令部 (CENTCOM) 週一 (13 日) 表示，美東時間週一 (13 日) 下午 4 時 45 分，在美國總統川普指示下，美軍開始對伊朗發動連續第三晚空襲，而且將在美東時間週二 (14 日) 下午 4 時封鎖進出伊朗港口的海上交通。

為回應伊朗前一天襲擊一艘貨櫃船，美國中央司令部宣布，週一 午 4 時 45 分起已對伊朗境內數十處軍事目標發動大規模空襲，打擊目標包括防空系統、雷達站、飛彈與無人機設施，以及快艇基地。

‌



美軍還首度投入無人水面艦艇 (USV) 參與作戰，攻擊伊朗一處艦艇維修設施及一艘潛艦，進一步擴大軍事行動規模。

中央司令部表示，這波攻擊將持續讓伊朗武裝部隊付出沉重代價，並削弱其攻擊荷姆茲海峽無辜平民及商業航運的能力。

同時，美國中央司令部指出，美軍將在美東時間週二 (14 日) 下午 4 時封鎖進出伊朗港口的海上交通。

伊朗國營通訊社 (IRNA) 則報導，在美軍展開新一輪空襲後，南部港口城市阿巴斯港 (Bandar Abbas) 至少傳出三起爆炸。一枚飛行物擊中阿巴斯港西部，目前尚未傳出人員傷亡。

此外，法斯通訊社 (Fars) 報導，基什島 (Kish) 、格什姆島 (Qeshm) 、阿布穆薩島 (Abu Musa) 以及布什爾省 (Bushehr) 的賈姆 (Jam) 與康甘 (Kangan) 也陸續傳出爆炸聲。

隨著美伊衝突升溫，中東多國也接連受到波及。巴林境內週一三度響起飛彈空襲警報，目前未傳出人員傷亡。

科威特表示，駐伊拉克領事館遭到攻擊，邊境多處據點及科威特石油公司 (Kuwait Petroleum Corporation) 一座海上鑽油平台也遭襲擊。

約旦軍方則宣布擊落 4 枚伊朗飛彈，事件未造成任何人員傷亡或財物損失。

川普週一在白宮橢圓形辦公室表示，美軍當晚將鎖定所有與荷姆茲海峽相關的伊朗軍事能力發動攻擊。他說：「我們今晚正在攻擊他們，將摧毀所有與荷姆茲海峽有關的能力。我認為最終美國將控制整個荷姆茲海峽。」

對於外界關注戰事將持續多久，川普表示，美伊衝突進展「非常快」，並稱美軍已重創伊朗軍事力量。

此外，川普接受媒體訪問時將美國新一輪對伊朗軍事行動形容為一場「軍事衝突」(military skirmish)，強調這並不代表美國將陷入一場新的長期戰爭，但未透露軍事行動何時結束。

他表示：「我們必須做我們正在做的事。我們已大幅削弱伊朗的能力，但他們還會再打上一段時間。」

針對中東戰事已超出政府先前預估的 4 至 6 週時程，川普回應：「我們在越南待了 19 年，現在才 4 個月，我認為我們已經完成很多工作。」

川普也重申，最終仍希望透過外交談判結束衝突，但坦言短期內達成協議的可能性不高。他透露：「兩天前我們原本已經談好一項協議，但對方後來表示無法接受，要求進一步談判。」

受美國宣布重新封鎖伊朗港口影響，國際油價週一大幅走高，美股四大指數收黑。

布蘭特原油 (Brent)9 月期貨大漲 9.59%，收每桶 83.30 美元，創 6 月 12 日以來新高，也是逾六年來最大單日漲幅。

美國西德州原油 (WTI)8 月期貨上漲約 9.4%，收每桶 78.14 美元，創 6 月 15 日以來新高，並寫下 2026 年 4 月初以來最大單日漲幅。