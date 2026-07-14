真人般的AI夥伴！OpenAI首款硬體裝置傳為智慧音箱

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-15 07:30

OpenAI首款硬體裝置傳為智慧音箱，主打真人般的AI夥伴體驗(圖：Shutterstock)

蘋果上周五提交的訴狀指控，OpenAI 策劃了一項大規模行動，透過前蘋果員工、人才招募方式以及供應商關係，有系統地取得並利用蘋果的機密資訊，以加速進軍消費性硬體市場。

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OpenAI 的這款裝置可能為這家準備進行首次公開募股 (IPO) 的公司開闢新的營收來源。去年，OpenAI 斥資 65 億美元收購由蘋果前設計長 Jony Ive 創立的 AI 裝置新創公司 io，希望開發專為生成式 AI 時代打造的裝置。

據《彭博》引述知情人士報導，這款外型類似音箱的產品目前仍在開發階段，設計目標是在家中扮演如同真人般的 AI 夥伴。

報導指出，這款裝置將能控制智慧家庭設備、播放影音、回答問題、回覆訊息，並運用 OpenAI 旗下 ChatGPT 更廣泛的功能。

此外，這款裝置配備攝影鏡頭與感測器，有助於理解使用者周遭環境及情境，同時搭載比傳統智慧音箱更先進的 AI 模型。