真人般的AI夥伴！OpenAI首款硬體裝置傳為智慧音箱
鉅亨網編譯陳又嘉
據《彭博社》周二 (14 日) 報導，OpenAI 將推出一款可攜式、無螢幕的智慧音箱，作為其首款消費性硬體產品。就在幾天前，蘋果 (AAPL-US) 才以竊取商業機密為由，對這家 AI 新創公司及兩名前蘋果員工提起訴訟。
蘋果上周五提交的訴狀指控，OpenAI 策劃了一項大規模行動，透過前蘋果員工、人才招募方式以及供應商關係，有系統地取得並利用蘋果的機密資訊，以加速進軍消費性硬體市場。
OpenAI 的這款裝置可能為這家準備進行首次公開募股 (IPO) 的公司開闢新的營收來源。去年，OpenAI 斥資 65 億美元收購由蘋果前設計長 Jony Ive 創立的 AI 裝置新創公司 io，希望開發專為生成式 AI 時代打造的裝置。
據《彭博》引述知情人士報導，這款外型類似音箱的產品目前仍在開發階段，設計目標是在家中扮演如同真人般的 AI 夥伴。
報導指出，這款裝置將能控制智慧家庭設備、播放影音、回答問題、回覆訊息，並運用 OpenAI 旗下 ChatGPT 更廣泛的功能。
此外，這款裝置配備攝影鏡頭與感測器，有助於理解使用者周遭環境及情境，同時搭載比傳統智慧音箱更先進的 AI 模型。
Jony Ive 的設計工作室 LoveFrom 也正協助 OpenAI 建立裝置業務。這項計畫有許多前蘋果設計師與工程師參與，其中不少人過去曾參與 iPhone、Mac 等產品的開發。
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