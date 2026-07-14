鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-14 15:34

SpaceX快跌回IPO價並非危機 分析師：市場開始回歸基本面 關注星艦試飛 (圖:Shutterstock)

SpaceX 一個月前風光上市，總募資 857 億美元，IPO 定價為每股 135 美元，創美國史上最大規模 IPO 紀錄，估值超過 1.7 兆美元。

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Renaissance Capital 表示，SpaceX 讓 2026 年成為美國「大型 IPO」的一年，但其股價在 6 月 16 日登上 225.64 美元之後，就失去部分動能。

SpaceX 周一盤中最低跌到 136.78 美元，與盤中歷史紀錄相比足足低了 39.4%，終場稍稍收斂跌勢，以每股 139.14 美元作收。道瓊市場數據顯示，SpaceX 市值在 6 月 16 日觸及 2.67 兆美元巔峰之後，迄今一路蒸發了 8310 億美元。

在股價跌跌不休的情況下，SpaceX 在美國企業的市值排名也一路滑落至第七，目前排在博通 (Broadcom)(AVGO-US) 之後。在那之前，SpaceX 一直保持全美市值第六大企業的位置，甚至曾在 6 月 16 日短暫超越亞馬遜(AMZN-US)。

Cerity Partners 合夥人 Michael Ashley Schulman 表示，SpaceX 股價回落至 IPO 價格附近，根本稱不上危機，反而代表「IPO 時反映的故事性溢價，短期內已缺乏進一步推升空間。」

Schulman 說：「這樣的情況，我們過去已經在許多知名 IPO 身上看過，當初定價已經非常高，自然也壓縮了後續上漲空間。」

近期上市的 AI 晶片公司 Cerebras Systems(CBRS-US) 就是例子。該公司股價上月一度跌破 IPO 價格，目前來到約每股 204 美元，雖然遠低於歷史高點 386.34 美元，但仍高於 185 美元的 IPO 價格。

基本面仍受質疑 市場押注的是馬斯克願景

SpaceX 估值一直備受爭議，批評者認為，其基本面不足以支撐目前市值。

從財報來看，SpaceX 2025 年營收為 186 億美元，但仍淨虧損約 49 億美元。相較之下，博通最近一個完整會計年度營收達 639 億美元，淨利 231 億美元。

市場人士指出，SpaceX 目前的估值，主要建立在執行長馬斯克描繪的宏大願景，包括殖民火星、將超過 100 萬顆衛星送入軌道，以及在月球建設電磁發射器。該公司預估上述願景對應的可服務市場 (TAM) 合計高達 28.5 兆美元。

德銀分析師 Edison Yu 上周首次發布 SpaceX 投資建議評等時，形容 SpaceX 代表著「人類文明雄心的巔峰」，並給予目標價 255 美元。

Raymond James 更樂觀，認為牛市情境下甚至預估股價可達 1000 美元。

不過 Horizon Investments 研究主管 Mike Dickson 認為，隨著時間推進，投資人終究必須根據 SpaceX 旗下眾多業務的實際表現來評價公司，而不是只依靠 IPO 初期帶來的市場熱潮。

SpaceX 近期走弱，時機正巧為被納為那斯達克 100 成分股後一周。該公司雖然已納入那斯達克 100 等指數，但尚未進入標普 500，加上目前流通股數偏低，導致股價波動更加劇烈。

Reflexivity 共同創辦人 Giuseppe Sette 表示，SpaceX 近期走弱，不代表這波漲勢已經結束，「馬斯克多頭」仍會趁股價回檔時逢低布局，押注後續反彈。

星艦第 13 次試飛 成近期最大觀察重點

SpaceX 下一個重要催化劑最快將於本周四登場：星艦 (Starship) 預定進行第 13 次試飛。

星艦是華爾街評估 SpaceX 長期價值的核心，一旦測試失敗，將可能打擊市場對公司未來發展的期待。

德銀分析師 Yu 說：「星艦對 SpaceX 的星鏈 (Starlink) 衛星網路及人工智慧 (AI) 布局至關重要，因為兩者都需要獵鷹九號 (Falcon 9) 無法有效提供的酬載重量與容積。」

美國聯邦航空總署 (FAA) 周一已批准此次試飛，同時結束對前次發射事故的調查。

FAA 表示，SpaceX 已提出四項改善措施，以修正導致超重型火箭 (Super Heavy) 助推器失事的可能原因。

此次任務將首度利用星艦發射 20 顆第三代星鏈衛星，這些衛星將先與星鏈衛星網路完成連線，再於重返大氣層時燒毀。