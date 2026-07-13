鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-13 17:52

財政部今 (13) 日公布 6 月及前 6 月稅收創新高，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，6 月房市相關稅目呈現「跌幅收斂、局部轉正」的態勢。最受矚目的是個人房地合一稅，6 月實徵 45 億元，年增 6.3%，終結了先前連續 14 個月的負成長。她指出，這顯示在長期觀望後，部分市場信心已隨如雙北、高雄等新案陸續交屋，及內需穩定而回溫。

在土增稅方面，劉訓蓉指出，6 月土增稅實徵 55 億元，較去年同月減少 3.8%，雖然仍維持負成長，但跌幅已逐漸縮小。 若觀察上半年累計數據，1 至 6 月土增稅實徵 332 億元，年減 8.1%。

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劉訓蓉表示，土增稅表現與大額土地交易案件的多寡密切相關，目前以台中市、桃園市減少較多，而台北市則是六都中唯一在累計實徵淨額呈現成長的城市。

針對整體房市環境，劉訓蓉分析，雖然 6 月建物買賣移轉棟數微增 1.6%，顯示市場仍具韌性，但後續仍需面對多重變數。