鉅亨網記者張欽發 台北 2026-08-03 18:01

全台六大都會區今 (3) 日公布 2026 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 20,506 棟，月增 12%，年增 8.8%，是自 2025 年 1 月以來首次突破 2 萬棟的月份，創 19 個月以來單月新高。1-7 月六都房市交易量為 11 萬 7,944 棟，較去年同期年減 0.9%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，2026 年第一季台灣央行微鬆綁加上上半年股市大漲的財富效益，今年上半年從 3 月下旬到 6 月，市場交易都出現回溫狀況，買氣維持穩定，雖然買氣回溫但多是以自用為主，並非認為現在買進幾年後房價會上揚，因此自用當道格局不變，房市仍維持盤整走勢。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍說，其中台北市月增 17.5%，新北市月增 2.7%，桃園市較 6 月增 12.5%，台中市月增 18.8%，台南市月增 8.8%，高雄市月增 17.2%。

陳金萍指出，房市交易與登記約有 1 個月左右的時間差，7 月的建物買賣移轉棟數反映的是 6 月至 7 月初的市場表現，受惠於 AI 及科技產品出口暢旺，國內經濟維持成長，民眾對就業與所得前景的信心相對穩定，使自住及置產需求獲得支撐。

同時，台股表現仍相對亮眼的狀況下，部分民眾居高思危，趁股市高位獲利了結，加上對未來的通膨預期仍存，將部分資金轉向房市，為房市提供一定支撐。此外，部分都會區新屋交屋潮持續挹注，也成為推升建物買賣移轉棟數成長的助力，帶動六都 7 月移轉量較 6 月成長逾一成。

陳金萍進一步指出，六大都會區 7 月建物買賣移轉棟數均創今年以來單月最高紀錄，其中，台北市、台中市與高雄市量增幅度均逾 15%，表現最為亮眼，主要受惠於台北市的萬華區及台中市的南區、烏日區與梧棲區還有高雄市的鼓山區、三民區均有百棟以上的增長，大量新屋交屋潮挹注下，推升建物買賣移轉棟數表現。

另與 2025 年 7 月相比，六都建物買賣移轉棟數較去年同期量增 8.8%，其中台北市年增 13.5%，新北市年增 8.9%，桃園市年增 0.1%，台中市年增 1.2%，台南市年增 10.9%，高雄市較去年同期大增 26.2%。

陳金萍說，進一步觀察今年 1-7 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 117,944 棟，較去年同期年減 0.9%，顯示今年房市交易熱度已與去年同期大致持平，減幅收斂。六大都會區增減互見，主要是新屋交屋量影響各都會區量能表現。其中台北市年增 3.8%，新北市年增 1.7%，桃園市年減 5.9%，台中市年減 9.3%，台南市年增 1.1%，高雄市年增 7.5%。