鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-13 16:43

財政部今（13）日公布 115 年 6 月全國賦稅收入統計，累計今年上半年全國賦稅實徵淨額達 2 兆 5876 億元，較上年同期大幅成長 81.5%。其中，主要稅目表現亮眼，營利事業所得稅累計增加 4997 億元，成長 1.8 倍；綜合所得稅累計增加 3819 億元，成長 1.3 倍；證券交易稅在台股交易熱絡帶動下，累計實徵淨額達 3336 億元，年增率高達 1.9 倍。受所得稅繳納期限遞延及自繳稅款增加影響，上半年稅收表現超前，整體達成率達 65.6%。

在各項稅目表現方面，所得稅與證券交易稅成為推升稅收成長的主要動力。其中，營利事業所得稅累計實徵淨額為 7803 億元，年增率達 1.8 倍，主要因去年配合美國對等關稅調整，所得稅申報期限有所遞延，導致去年基期偏低，加上今年企業結算申報自繳稅款表現穩健。綜合所得稅方面，累計實徵淨額達 6709 億元，較上年同期增加 3819 億元，成長幅度達 1.3 倍。

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資本市場表現同樣成為國庫挹注來源，證券交易稅受惠於台股上市上櫃股票成交值顯著放大，上半年平均每日成交值達到 1 兆 1738 億元，較上年同期的 4038 億元成長 1.9 倍。強勁的市場交易量直接反應在證交稅收上，上半年證交稅累計實徵淨額達 3336 億元，較上年同期大幅成長 1.9 倍，展現資本市場動能。

此外，營業稅方面，上半年實徵淨額為 3496 億元，年增 20.2%，主要受惠於內需穩定，以及資通與視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加。不過，土地增值稅與貨物稅則呈現下滑趨勢。土地增值稅累計實徵淨額 332 億元，年減 8.1%，反映房地交易量與大額稅款案件減少。貨物稅則因汽機車與電動車減免徵退稅增加，加上汽柴油減徵幅度擴大，累計實徵淨額為 579 億元，年減 21.4%。

各級政府賦稅收入方面，中央政府不含中央統籌分配稅款，上半年實徵淨額為 1 兆 7933 億元，佔分配預算數的 136.2%，較上年同期增加 87.5%。地方政府累計實徵淨額則為 7378 億元，佔分配預算數 108.8%，較上年同期增加 80.8%，主要得益於納入中央統籌分配的營業稅與所得稅大幅成長。