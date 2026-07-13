鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-13 17:43

財政部今 (13) 日公布今年 6 月及前 6 月稅收初步統計，同時寫下最強 6 月及最強上半年，並有含總稅收等 5 項稅目創單月新高。 在成交量能爆發帶動下，6 月證交稅實徵淨額首度跨越 800 億元大關，不僅刷新歷年單月最高紀錄，更寫下連續 11 個月正成長的佳績。

統計處副處長劉訓蓉表示，受惠於 AI 題材熱度不減，儘管 6 月台股呈現劇烈震盪，但交易動能依然強勁。6 月上市櫃股票平均每日成交值高達 1 兆 5,407 億元，年增達 2.6 倍，改寫歷史新高紀錄。 在成交量能爆發帶動下，6 月證交稅實徵淨額達 849 億元，首度跨越 800 億元大關，不僅刷新歷年單月最高紀錄，更寫下連續 11 個月正成長的佳績。

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劉訓蓉表示，115 年 6 月實徵淨額創下歷年單月最高紀錄的稅目共有以下 5 項：

營利事業所得稅：受惠於今年結算申報自繳稅款增加，以及去年基期調整因素，創下單月新高。

綜合所得稅：同樣受結算自繳稅款增加影響，寫下單月新紀錄。

證券交易稅：6 月實徵達 849 億元，不僅首度跨越 800 億元大關，更刷新歷年單月最高紀錄。

關稅：在小客車、機械及電機設備等進口稅額增加帶動下，亦創下單月新高。

總稅收：受上述主要稅目同步噴發影響，6 月總稅收金額也改寫歷史單月新高紀錄

劉訓蓉進一步分析，6 月股市波動極大，指數單月上漲 1,393 點，收在 46,126 點。月內股市大起大落，曾因 AI 漲多拉回及資本支出疑慮，在 6 月下旬單日重挫 1,684 點（史上第三大跌點）；隨後又因買盤回流，在 6 月最後一個交易日噴發大漲 1,126 點。儘管盤勢震盪，但投資人參與度極高，帶動 6 月證交稅年增 624 億元，增幅達 2.8 倍。