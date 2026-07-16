鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 17:31

財政部次長阮清華今（16）日在記者會上表示，對於外界質疑新青安 2.0 助漲房價的說法，他強調，2.0 推出時正值房市上升階段，因此被當成「替罪羔羊」；而 3.0 方案在「三限」限制與央行信用管制的雙重把關下，預期房市將走向穩定期，不會再現劇烈波動。

新青安3.0不當房價助燃劑！阮清華：三限＋信用管制 房市將「量縮價平」。（鉅亨網資料照）

阮清華分析，新青安 2.0 啟動時，南部房市受建廠熱潮帶動已在燃燒，使政策被質疑為房價上漲的推手。然而目前的市場環境已截然不同，房市已呈現「量縮價穩」，部分地區甚至出現回落跡象。 此外，內政部已做好充分準備，若發現市場秩序失序，將協同地方政府嚴加查辦。

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揭秘「200 萬年收」門檻：精算家戶收支結果

針對 3.0 方案新增的個人年所得 200 萬元限制，阮清華詳細解釋其計算邏輯。該數字是參考主計總處 113 年家庭收支調查報告，考量平均每戶消費支出約 88.7 萬元與儲蓄 27.6 萬元，並依據「購屋支出不超過所得 1/3」的理財原則進行推算。

阮清華表示，精算後的數值約為 174 萬元，政府採從寬認定，將門檻定在 200 萬元。他強調，這項排富機制能過濾掉高所得者，將資源精準留給需要的年輕族群，預估受影響的比例約僅佔 8.6%，意即 9 成以上的剛性需求者仍能適用。

年齡上限設在 50 歲：兼顧社會變遷現狀

對於 50 歲的年齡上限，阮清華指出，這是考量到現代社會晚婚、購屋時間點後延的趨勢。若將門檻定得太低，許多 30 多歲才結婚、幾年後才有購屋需求的人將無法適用。他認為 50 歲是兼顧政策美意與實務現狀的平衡點，目的是為了避免高齡高資產者佔用資源，甚至造成遺產處理上的複雜化。

阮清華強調，新青安 3.0 方案具備三大「煞車皮」：

年齡限制（50 歲以下，且年齡加貸款年限不超過 80） 所得限制（個人年收 200 萬元以下） 房價限制（台北市 3,500 萬、新北新竹 2,500 萬、其餘 2,000 萬元以下）