鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-10 11:30

三星電子會長李在鎔本週現身美國愛達荷州「太陽谷峰會」，隨行陣容釋放強烈戰略訊號，不同於去年攜全球行銷高層出席，今年特意帶上去年底新任的晶圓代工事業部負責人 Han Jin-man。此次峰會提供三星在 HBM 供貨基礎上，進一步展開 AI 晶片客製化代工 (Custom Silicon Foundry) 談判契機。

市場人士表示，李在鎔此舉明示三星已將突圍晶圓代工、搶食台積電溢出訂單列為最優先議題。輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克今年均未出席峰會。

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本屆太陽谷峰會雲集蘋果執行長庫克及 9 月 1 日將接任的候任執行長特納斯 (John Ternus)、亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy)、OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)、Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg)、Alphabet 執行長皮查 (Sundar Pichai)、安謀執行長與通用董事長 Barra 等重量級嘉賓，多數與三星存在既有合作或是可能的代工 / HBM 供應關係。

外界最關注三星與蘋果互動，蘋果派出現任、候任執行長及服務業務資深副總裁三人罕見組合與會。

去年 8 月，三星晶圓代工部門已取得蘋果影像感測器 (CIS) 晶片訂單，目前積極爭取進一步突破，該公司傳出希望重返 iPhone 應用處理器 (AP) 供應鏈，而此一訂單現由台積電獨家代工。

此前，《彭博資訊》曾報導指出，蘋果高層上月跟三星討論主處理器代工可能性。若成真，三星將首度從台積電手中分食 iPhone 核心晶片產能，對其代工事業具實質提振意義。

賈西與奧特曼均現身峰會，二者既是三星 HBM 現有客戶，也正積極自研 AI 晶片 (Trainium / 推理晶片) 來降低對輝達依賴。

在台積電先進製程產能持續滿載下，三星挾 2 奈米 (SF2) 製程擴產計畫而被視為可承接外溢訂單的替代夥伴。

此外，李在鎔與通用汽車董事長 Mary Barra 的會晤則有望延續雙方在車用電池合作，並探索車用先進製程機會。

太陽谷峰會素有「億萬富翁夏令營」之稱，每年七月舉行時彙聚約 300 名科技、媒體、金融與汽車產業頂層領袖進行非公開戰略交流。李在鎔曾形容此行是「一年中最忙碌的出差」，今年是連續第 2 年出席。