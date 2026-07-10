鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-10 12:50

南韓央行 (BOK) 下周四 (16 日) 將宣布最新利率決議，市場普遍預估將升息 1 碼至 2.75%，為 2021 年 8 月來首次緊縮，而由於時值韓股從 6 月高點已下跌逾兩成進入技術性熊市，加上外資上半年淨賣超 148 兆韓元與槓桿 ETF 引發再平衡賣壓，BOK 啟動緊縮週期也讓使南韓資本市場面臨嚴峻考驗。

南韓下周或將升息引爆「半導體悖論」！外資逃、槓桿ETF反噬、技術性熊市 韓股還扛得住嗎？

BOK 總裁申鉉松周四 (9 日) 在南韓國會被議員質詢時明確表態，綜合通膨超標、經濟成長改善與金融穩定風險上升三因素，「需要在合適時機上調基準利率」。

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數據顯示，南韓 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.2%，遠超央行 2% 目標，生活物價指數漲幅更高達 3.4％。對此申鉉松表示，今年上半年通膨受中東地緣推升油價屬供給側衝擊，但驅動力正出現結構性轉變，三星電子、SK 海力士發放巨額績效獎金及 KOSPI 大漲帶動居民資產擴張，「物價上漲率料將在相當長一段時間內維持高位」，即便能源價格回落，需求側消費推力仍將支撐通膨。

花旗經濟學家 Jin-Wook Kim 預期下周四升息 1 碼後，BOK 在 10 月將再升息一次，2027 年 1 月與 4 月各追加一次，開啟漸進式緊縮循環。此一路徑意味本次升息非孤立事件，對於已承壓股市將持續構成估值向下重評價壓力。

專家指出，南韓市場正陷入三重危機外資出逃、槓桿 ETF、指數集中度風險同步發酵的困境。

KOSPI 近日持續大幅震盪，多次觸發熔斷機制，外資為首要賣壓來源。今年上半年淨賣出 148 兆韓元，近期每日淨賣超逾 1.3 兆韓元且集中拋售三星電子與 SK 海力士。韓元兌美元匯率亦從今年初約 1200 貶至 1566 的 16 年新低，令美元計價獲利了結誘因加劇。

第二重風險來自單股 2 倍槓桿 ETF。追蹤三星與 SK 海力士的 14 檔個股槓桿 ETF 於 5 月底掛牌，周二 (7 日) 全線重挫 12-13%，13 檔跌破 2 萬韓元發行價，當日 16 檔個股槓桿及反向 ETF 合計成交額達 13.1 兆韓元，佔全市場 ETF 成交逾三分之一。

由於每日再平衡需買賣正股對沖，在股價下跌時觸發「加碼賣正股」機制，放大三星與海力士的賣壓。

最令市場困惑的是基本面與股價深度背離，三星電子 Q2 營業利益達 8.94 兆韓元，SK 海力士同期亦繳出強勁獲利，但兩檔指標股卻領跌大盤，這種「巨頭業績狂飆反遭血洗」被分析師稱為「半導體悖論」。

全球 AI 基礎建設投資使半導體景氣上行，但緊縮預期、匯率貶值、槓桿產品結構性賣壓同步碾壓本地股價。

南韓政府設有約 10 兆韓元股市穩定基金，相對外資上半年賣超規模懸殊。

南韓副總理具潤哲表示，相關部門正討論降低波動措施，金管會亦評估收緊槓桿 ETF 交易要求，惟尚未拍板。