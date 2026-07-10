1070%！A股半導體明星股托倫斯上市首日漲超10倍觸發臨停 中籤一檔大賺近57萬
鉅亨網編譯陳韋廷
中國 A 股半導體族群今 (10) 日又迎來一檔明星股－托倫斯，早盤開盤後快速拉漲近 1070%，較開盤價漲幅達 30%，觸發臨近，股價報每股 264.42 元(人民幣，下同)，最新市值約 490 億元，中一簽可賺 12.09 萬元(約 56.8 萬)。該股發行價為 22.6 元。
深圳證交所今日表示，根據《深圳證券交易所交易規則》等相關規定，托倫斯盤中成交價較開盤價首次上漲達到或超過 30%，因此自今日 09 時 30 分 25 秒起對該證券實施臨時停牌，於 09 時 40 分 26 秒複牌。
資料顯示，托倫斯是中國國內領先的精密金屬零件研發、生產和銷售的綜合服務商，專注於為半導體設備提供高性能的關鍵製程零件、製程零件、結構零件、氣體管路及系統組裝產品等。
這檔半導體明星公司的業務聚焦於蝕刻、薄膜沉積等製程壁壘較高的前道核心設備，涵蓋邏輯晶片製程設備、記憶體晶片製程設備及先進封裝等領域。
憑藉深厚的技術積累，該公司已獲評國家級專精特新重點「小巨人」企業。
托倫斯主要客戶包括北方華創、中微公司等半導體設備龍頭，前五大客戶銷售佔超過 90%。
業績方面，2023 年、2024 年、2025 年，托倫斯營收分別為 2.91 億元、6.10 億元、7.20 億元；歸母淨利分別為 1530.47 兆元、1.06 億元、9817.56 萬元。
今年上半年，托倫斯營收估值 3.83—3.98 億元，年增 2.53%-6.53%，非歸母淨利估值 3802.49 萬元—4201.47 萬元，年減 29.46%—36.16%，主要受匯兌損失成長、研發費用增加、整體產能利用率下降等影響。
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