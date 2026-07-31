鉅亨網新聞中心 2026-07-31 09:20

韓韓股近期劇烈震盪，監管當局已進入高度戒備狀態，正加速評估各項市場穩定工具，盼在降低波動風險、安撫投資人情緒與維持市場開放之間取得平衡。

據韓聯社旗下聯合 InfoMax 等多方消息指出，面對散戶投資者損失擴大的壓力，韓國交易所日前已針對市場應急機制展開技術層面的盤點，內容包括重新檢視暫停賣空交易的可行性，以及是否需要將目前 30% 的漲跌停板幅度予以收窄，以抑制單日市場的極端波動。

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消息人士強調，這些內部評估屬於針對極端行情預防性措施的常規盤點，旨在確認各項工具的實施條件，並不代表政府已決定採取上述干預手段。

針對相關傳聞，韓國交易所隨後公開回應，表示尚未收到政府任何關於調整賣空機制的指令，亦未針對此類政策進行實質性研究，並重申此類重大金融決策並非交易所單方面所能決定。

與此同時，韓國企劃財政部已召開緊急市場狀況研判會議，宣布將維持最高級別的市場警戒，並正式啟動跨部門 24 小時監測機制，密切追蹤市場異動。

目前市場對於「暫停賣空」的呼聲日益高漲。在韓國國會國民請願平台上，禁止賣空的請願需求在短短兩日內便獲得逾萬名投資者聯署，反映出散戶對於市場恐慌氛圍的高度不安。

政界與券商分析人士亦開始施壓，部分國會議員建議金融監管部門重新審視賣空限制，並考慮重啟證券市場穩定基金。

券商研究員分析認為，若要讓市場在當前點位實現具有持續性的反彈，暫停賣空可作為緩解恐慌性拋壓的現實政策工具，向市場釋放明確的託底信號。

然而，韓國政府在採取行動時正面臨巨大的決策壓力。推動韓國股市納入 MSCI 發達市場指數是當局的核心目標，但過往經驗顯示，干預賣空機制將直接影響外資對市場可及性的評價。

此前，韓國因實施賣空禁令導致市場評級遭到 MSCI 下調，直至機制恢復後才有所改善。