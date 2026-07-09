鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 23:00

丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 周四 (9 日) 宣布，將恢復旗下中東至美國東岸航線經由蘇伊士運河 (Suez Canal) 航行，進一步推動重返紅海航線，也顯示全球航運業正逐步恢復這條因安全風險中斷已久的重要貿易通道。

自葉門叛軍「青年運動」(Houthis) 頻繁襲擊紅海商船後，多數航運公司紛紛放棄經由紅海及蘇伊士運河往返亞洲與歐洲的傳統航線，改道繞行非洲好望角 (Cape of Good Hope)，導致航程延長、運輸成本增加。隨著區域安全情勢改善，部分航商近來已開始評估分階段重返紅海航線。

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馬士基表示，此次將旗下中東—美國東岸 (MECL) 航線重新改回經由蘇伊士運河航行，可大幅縮短運輸時間。其中，西行航程平均可縮短 7 天，東行航程最快可縮短 14 天，有助提升整體運輸效率與服務競爭力。

事實上，馬士基本周一已宣布，將與德國航商赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 合作的 Gemini 聯盟網路，恢復部分經由蘇伊士運河的航班，顯示公司正逐步重建紅海航運布局。