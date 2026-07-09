鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-09 17:10

貝恩資本 (Bain Capital) 管理合夥人 David Gross 周三 (8 日) 證實，公司已悉數出售其持有的日本記憶體晶片巨頭鎧俠 (Kioxia) 股份，正式為這樁歷時 8 年、徹底改變日本科技與投資景觀的標誌性交易畫下句點。

得益於全球人工智慧 (AI) 投資熱潮帶動的記憶體需求，鎧俠自 2024 年上市後股價表現極為亮眼，使貝恩資本獲得了創紀錄的投資回報。

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回顧這樁投資，貝恩資本於 2018 年領銜包括 SK 海力士在內的財團，以約 180 億美元的價格從當時深陷財務與會計醜聞的東芝集團 (Toshiba) 手中買下其記憶體業務。儘管鎧俠在過去幾年曾遭遇記憶體行業低迷及與美商 Western Digital 合併失敗等挑戰，但在 2024 年底成功於東京證券交易所上市後，其股價在 AI 浪潮推動下飆升，漲幅一度超過初次登場時的 4800%。

在 2026 年 6 月中旬，鎧俠市值曾攀升至 56 兆日元 (約 3450 億美元) 的巔峰，甚至短暫超越豐田汽車，成為日本市值最高的公司。

貝恩資本近期採取分階段減持策略，其持股比例從去年 12 月的約 44%，在今年 6 月中旬降至約 14%(當時該筆持股價值約 360 億美元)，直至今日確認全數出清。

市場分析師指出，貝恩的退出消除了長期壓制鎧俠股價的「大股東拋售壓力」，有利於吸引更多海外機構投資者進場。

Gross 表示，鎧俠的成功轉身證明了私募股權能帶領陷入困境的企業重回成長軌道，並讓日本能參與全球 AI 競賽。