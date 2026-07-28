鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-28 16:23

威剛 (3260-TW) 今 (28) 日公佈第二季財報，單季稅後淨利首度突破百億元大關，歸屬於母公司稅後淨利達 104 億元，年增逾 10 倍，每股盈餘 32.39 元，創下單季獲利新高，累計今年上半年歸屬母公司淨利 199.4 億元，年增 13 倍，每股盈餘達 62.46 元。

展望第三季，威剛董事長陳立白表示，全球 AI 應用不斷擴大，記憶體供給只會更緊俏。公司將全力並持續取得上游原廠穩定供貨支援、充分掌握市場商機。隨著需求成長及價格走勢向上，看好第三季營收將延續上半年的成長動能，整體獲利表現亦可望繼續挺進，續寫歷史新頁。

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此外，威剛亦陸續評估布局 AI 算力資料中心及相關基礎設施，持續深化在 AI 產業鏈的含金量，期望開拓威剛中長期營運成長新動能。

陳立白進一步指出，DRAM 繼續缺貨已然確定，三大原廠的 2027 年產能早已售罄，HBM 與 AI 伺服器相關應用將占用近七成 DRAM 產能，PC 及手機應用的 DRAM 供給將非常有限。

同時，企業級儲存需求暢旺亦推動 NAND Flash 與硬碟缺貨態勢更加劇烈。整體而言，2027 年 DRAM 仍將供不應求，買方基本上無議價空間，只能設法持續買貨，不僅為記憶體價格向上發展提供良好支撐，也將有助於掌握貨源的業者繼續推升其營運表現。

伴隨公司營運表現持續創高，威剛今年亦首度採行半年配息政策，期望透過更彈性的股利制度，讓股東能更即時分享公司營運成果。董事會今日決議 115 年上半年盈餘分配案，每股擬配發 18 元現金股利。

威剛第二季營收 381.4 億元，季增 46.1%，年增 197.4%，毛利率 42.1%，季減 13.6 個百分點，年增 23.1 個百分點，營益率 33.5%，季減 13.6 個百分點，年增 23.9 個百分點，歸屬母公司業主淨利 104 億元，季增 9.1%，年增逾 10 倍，每股盈餘達 32.39 元。

威剛上半年營收 642.4 億元，年增 182.6%，毛利率 47.6%，年增 30.9 個百分點，營益率 39%，年增 31.3 個百分點，歸屬母公司業主淨利 199.4 億元，年增 13 倍，每股盈餘達 62.46 元。