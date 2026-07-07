鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-08 07:10

美光跌逾4%，福特長約利多難擋記憶體股賣壓(圖：Shutterstock)

美光股價收跌 4.7%，至每股 938.38 美元，創 6 月 10 日以來最低收盤價。但該股今年以來仍大漲 230%，過去 12 個月漲幅超過 650%，主要因 AI 資料中心需求激增，使記憶體晶片短缺，推升產品價格。

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美光下跌之前，南韓同業三星電子 (Samsung Electronics) 重挫 6.9%。該公司公布第二季營業利益暴增 19 倍，但仍未能滿足市場高度期待。另一家記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 也下跌 6.1%，距離本周五在那斯達克掛牌交易僅剩三天。

市場對三星初步財報的反應，被視為股價過去 12 個月大漲後的獲利了結。

Saxo Bank 分析師在研究報告中表示，「繼周一反彈後，資金正從科技股輪出，亞洲晶片股賣壓再起，重新點燃市場對 AI 估值過高的疑慮。」

但若不只看單日走勢，仍有更多跡象顯示，美光正試圖把較高的記憶體價格鎖定到未來一段時間。

美光周一宣布與福特汽車 (Ford Motor)(F-US) 簽署一項「策略性客戶協議」。這是美光 16 項長期供應協議之一，這些協議可為公司保障約 1,000 億美元營收，有助於緩解市場對當前高價格與高利潤率難以持續的疑慮。

《巴隆》先前曾指出，隨著 AI 硬體推動記憶體需求大幅成長，美光有望擺脫過去典型的景氣循環，股價可能自目前水準再翻倍。

福特及其他長期合約預計將占美光營收約 40%，公司希望進一步提高這項比例。

瑞銀分析師 Timothy Arcuri 解讀，這代表美光相信自己能將毛利率維持在 70% 至 75%。雖然這低於最近一季的 85%，但仍遠高於 2018 年約 62% 的毛利率高峰。