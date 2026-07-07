鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 11:00

南韓記憶體晶片龍頭 SK 海力士赴美發行存託憑證 (ADR) 進入關鍵定價期，頂級 AI 基金集中認購與鉅額被動資金流入預期，正重塑這家 HBM「一哥」估值邏輯，並引發做多 ADR、做空韓股的跨市場套利交易。

SK 海力士預計周四 (9 日) 敲定最終發行價，隔天正式以「SKHY」代碼於那斯達克掛牌上市。

‌



本輪 ADR 機構認購名單匯聚華爾街頂級科技投資方，英國資產管理巨頭 Baillie Gifford、避險基金 Coatue Management 及由 OpenAI 前研究員創立的 Situational Awareness 基金全都入局，顯示機構對 AI 半導體賽道高度一致的看好態度。

受近期二級市場股價波動影響，SK 海力士 ADR 發行參考價較前期小幅下修，為參與機構提供較優安全邊際。

根據瑞銀 (UBS) 最新測算，ADR 納入 MVIS 美國半導體 25 指數 (追蹤標的含 VanEck Semiconductor ETF, SMH) 後，受限個股權重上限 5%，僅此一項將帶來約 35 億美元被動資金強制配置，若納入 SOXX 指數則對應約 2 億美元。長期則隨著流通盤擴大，SK 海力士有望取得那斯達克 100 指數成分資格，長期合計引流高達 150 億美元被動資金，為流動性帶來顯著提振。

隨著 ADR 推進，韓股與美股之間跨市場轉換額度成為套利資金博弈焦點。

根據市場估算，韓股轉美股 ADR 可轉換額度上限約 15%-20%，對應市值近 2000 億美元。

部分機構已構建「做多美股 ADR、做空韓國正股」倉位，核心邏輯在於押注轉換額度耗盡後，海外資金僅能在美股直接買入 ADR，長期形成 ADR 相對韓股溢價，此為參照台積電 ADR 相對台股今年上半年平均溢價約 16% 的經驗。

分析師也提醒，額度消耗節奏受存量股票轉換規模影響，未必短期內耗盡，但市場預期差正在形成。