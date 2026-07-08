SK海力士ADR超搶手 定價前傳已獲數倍超額認購
鉅亨網編輯林羿君
SK 海力士規模 280 億美元的美國上市案，在周四 (9 日) 訂價前已獲得數倍超額認購。
彭博引述消息人士報導，這家南韓記憶體晶片大廠此次發行，獲得全球長線基金及科技主題投資人的強勁認購需求。據悉，約有 1,000 家機構投資人參與了周一舉行的管理層行銷說明會。
SK 海力士於週一 (6 日) 啟動這項規模約 280 億美元的美國存託憑證（ADR）銷售計畫，共發行 1.779 億單位 ADR，定價基準參考其首爾普通股週五收盤價。此案可望締造外國企業在美上市的最高集資紀錄。
該 ADR 換股比例為每 10 單位 ADR 對應 1 股普通股，發行總額佔 SK 海力士市值約 2.5%。受惠於人工智慧浪潮，該公司股價今年已翻漲超過 2 倍，市值突破 1 兆美元，無懼全球晶片類股震盪。
依據規劃，ADR 定價將於紐約時間週四下午完成，趕在南韓股市開盤及該 ADR 於週五正式登上納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）前定案。
由於南韓上市普通股轉換為 ADR 的機制設有相關限制，可能抑制套利空間，預計將導致該 ADR 出現溢價交易。
此次承銷團包括美國銀行 (BAC-US) 、花旗集團 (C-US) 、高盛 (GS-US) 及摩根大通銀行 (JPM-US) 等投資銀行。
此外，Baillie Gifford、Coatue Management 與 Situational Awareness Partners 已表達認購意願，三家機構合計有意在此次首次發行中買入最高約 70 億美元的 ADR。
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