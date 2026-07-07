鉅亨網新聞中心 2026-07-07 11:16

記憶體產業在 AI 熱潮帶動下迎來史上最強獲利周期，但市場焦點正逐漸從「獲利有多高」轉向「是否還能持續更高」。全球最大記憶體製造商三星電子公布第二季初步財報後，雖然營收與獲利雙雙優於市場預期，甚至營業利益年增高達 18 倍，仍未能滿足市場早已墊高的期待，股價在韓股開盤後重挫，盤中跌幅一度逼近 8%，凸顯當前 AI 概念股面臨的「完美定價」壓力。

根據三星電子公布的第二季初步財報，截至 6 月底止三個月，營業利益達 89.4 兆韓元，約 580 億美元，年增 18 倍，不僅遠高於去年同期，也優於市場預估的 84.2 兆韓元。

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此外，三星同期營收達 171 兆韓元，較去年同期翻倍，略高於市場預期，顯示記憶體景氣仍處於高峰階段。

若以傳統企業財報標準來看，三星這份成績單可謂相當亮眼。然而，市場反應卻與財報表現形成強烈反差。投資人並未因優於預期的獲利數據而追價，反而選擇獲利了結，使三星股價在財報公布後明顯走弱。

市場人士認為，真正影響股價的並非財報本身，而是市場早已將最樂觀的情境反映在股價與估值之中。

當企業即使繳出歷史級獲利，仍無法帶來足夠驚喜時，便容易引發失望性賣壓，這正是所謂的「完美定價之痛」。

AI 投資疑慮開始浮現

過去兩年，全球 AI 基礎建設快速擴張，帶動高頻寬記憶體（HBM）及各類 DRAM 需求大幅增加，也推升三星、SK 海力士等記憶體大廠獲利快速攀升。

不過，市場近期開始重新評估這波 AI 資本支出是否能長期維持。報告指出，Meta 上週釋出較為審慎的資本支出訊號，使市場開始擔憂大型科技公司未來可能放緩 AI 投資腳步，也讓高貝塔、高動能科技股出現明顯修正。

在這樣的市場氛圍下，即使企業財報優於預期，只要未能進一步提升市場對未來成長的想像空間，都可能成為投資人獲利了結的理由。

Causeway Capital Management 投資組合經理 Brian Cho 表示，目前市場更加關注企業自由現金流是否出現具持續性的結構性提升，以及管理層是否能提出更具吸引力的股東回報政策，而非單一季度的獲利數字。

記憶體短缺仍支撐高獲利

儘管市場情緒轉趨保守，記憶體產業基本面目前仍維持強勁。隨著 AI 伺服器需求持續成長，記憶體供給依舊偏緊，業界普遍認為供需失衡短期內仍難以改善。

包括輝達執行長黃仁勳以及 OpenAI 營運長 Brad Lightcap 過去均曾指出，記憶體供應已成為 AI 發展的重要瓶頸。由於晶片廠優先將產能配置於高階 AI 記憶體，也使傳統 DRAM 供給同步收縮，進一步推升整體市場價格。

有分析師預估，目前供應吃緊的情況至少將延續至 2027 年，三星、SK 海力士與美光因此仍握有相當強的產品定價能力。

根據 Counterpoint Research 預估，今年第二季全球三大記憶體廠平均營業利益率可望達 75% 至 80%，顯示產業仍處於前所未見的高獲利階段。

不過，該機構也提醒，如此高的利潤率若長期持續，未來可能引發市場對「過度暴利」的討論，甚至面臨監管壓力。

AI 紅利下競爭同步升溫

另一方面，三星雖然受惠於 AI 帶來的需求成長，但在股價表現上仍落後於本土競爭對手 SK 海力士。

由於 SK 海力士在高階 AI 記憶體布局更具優勢，今年股價累計漲幅約 260%；相較之下，三星今年累計漲幅約 165%，反映市場對兩家公司 AI 業務成長性的不同評價。

為搶占下一波需求，三星集團與 SK 集團均已規劃在韓國西南部新建晶圓廠，總投資金額高達 800 兆韓元，希望在五年內將韓國整體記憶體產能提升一倍。

其中，三星已宣布 2026 年將投入超過 700 億美元，用於擴充產能及技術研發，希望進一步鞏固競爭優勢。

除了韓國同業競爭之外，中國記憶體廠商長鑫儲存的技術進展也受到市場高度關注。韓國業界人士指出，長鑫儲存近年技術迭代速度超出市場預期，與韓國廠商的差距正逐步縮小。

雖然市場普遍認為，長鑫儲存短期內仍不足以撼動三星與 SK 海力士的領導地位，但若未來市占率持續提升，是否透過規模經濟改變全球記憶體價格結構，已成為投資人持續追蹤的重要議題。

對估值已處高檔的三星而言，即使基本面依舊穩健，只要市場對競爭格局或 AI 投資前景產生新的疑慮，都可能放大股價波動。

三星此次財報再次反映，目前市場已不再只追求亮眼的獲利數字，而是要求企業持續交出超越預期的成長故事。