鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 15:00

在全球 AI 算力需求爆發導致記憶體晶片供需嚴重錯配之際，南韓三星電子打算將主力 DRAM 晶片第四季平均售價 (ASP) 大漲最多兩成，同時受同業 SK 海力士即將在美國發行存託憑證 (ADR) 刺激，三星也正積極評估赴美上市籌資，以支應先進製程與 HBM 擴產資本支出。

瑞銀 (UBS) 最新預測，2027 年全球記憶體晶片需求增幅將達 36%，但供給產能增幅僅 19%，供需缺口持續擴大支撐高價常態。繼今年前兩季全球記憶體價格分別飆漲 90% 及 50% 後，花旗將三星 64GB 高階伺服器記憶體模組第四季 ASP 估值從 1586 美元上調至 1805 美元。

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花旗也據此預估三星今年營業利益年增 20%、2027 年再增 24%，並將目標價由 50 萬韓元調升至 53 萬韓元，三星股價今年迄今累計上漲逾 130%。

面對龐大資本開支壓力，開拓海外資本市場成韓系半導體巨頭共同戰略。

SK 海力士預計本週五 (10 日) 於那斯達克掛牌 ADR、預計籌資約 29 億美元，三星目前亦評估跟進赴美發行存託憑證。

分析人士指出，三星雖已於倫敦證交所發行 GDR，但登錄美股可對接更深資金池、分散投資人結構、提升流動性，並爭取納入那斯達克 100 及相關 ETF 被動資金配置。