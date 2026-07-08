業界最大規模超節點華為Atlas 950真機 即將亮相

鉅亨網新聞中心 2026-07-08 10:58

上海市政府 7 日（周二）舉行記者會，上海市經濟信息化委主任湯文侃表示，2026 世界人工智慧大會（WAIC）暨人工智慧全球治理高級別會議聚焦 AI 熱點，將圍繞世界模型、開源智慧體、AI Coding、Token 經濟、OPC 等議題，深入探討行業新趨勢。

業界最大規模超節點華為Atlas 950真機即將亮相。（圖：Shutterstock）

2026 世界人工智慧大會將於 7 月 17 日至 20 日舉行。展覽將首發首秀最新 AI 產品，業界最大規模超節點華為 Atlas 950 真機將亮相。這是目前行業規模最大的商用超節點，單櫃 64 卡起步，最多可以連 8192 張 NPU 卡，專門為萬億參數的大模型訓練和推理設計。

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華為輪值董事長徐直軍表示，Atlas 950 超節點，在未來多年都將保持是全球最強算力的超節點，並且在各項主要能力上都遠超業界主要產品。

據《證券時報》報導，相比輝達 (NVDA-US) 的 NVL144，Atlas 950 超節點卡的規模是其 56.8 倍，總算力是其 6.7 倍，內存容量是其 15 倍，達到 1152TB；互連頻寬是其 62 倍，達到 16.3PB/s。即使是與輝達計劃 2027 年上市的 NVL576，Atlas 950 超節點在各方面依然領先。

本次真機展示，向市場傳遞出華為大規模算力集群已具備成熟交付能力的信號，真機亮相使業界得以直接觀察其物理架構、散熱方案，並可通過現場演示驗證其實際推理與訓練效能。這種實物層面的直觀呈現，相較紙面參數披露，往往更能有效提振市場信心。

資料顯示，超節點指的是在算力領域中針對大規模計算需求而設計的系統級架構創新，超節點可以將幾十甚至成百上千顆 AI 晶片緊密耦合，從而構成計算集群的、性能特別強大的單個計算單元。