鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-07 11:19

近日優必選最新發布的全尺寸超仿生機器人 U1 備受外界關注，其中 U1 Ultra 男版價格高達人民幣（下同）99 萬元，續航卻僅能維持 2 到 4 小時，「撐不過一晚」，遭外界質疑。

據《界面新聞》報導，優必選 6 日（周一）表示，目前全尺寸人形機器人續航基本上都是 2～4 小時，這是行業普遍情況。

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優必選面向家庭和個人的仿生機器人主要是半身版 U1 Lite 和高配全身版 U1 Pro，U1 Ultra 是高動態版本，面向商業場景。

優必選強調，仿生機器人定位是情感陪伴，這是國家提倡和認可的方向，不是男友、女友或者伴侶。

針對當前人形機器人科技倫理治理尚無成熟標準與行業共識的情形，優必選表示：「已率先落地行業前置治理機制，成立了人工智慧與機器人科技倫理委員會，貫穿產品研發、工業設計、生產製造、宣傳推廣、市場銷售、場景應用的全流程。」

優必選在 6 月 30 日推出「優世界 U1 系列」全尺寸仿生機器人。該產品線是優必選切入消費級情感陪伴賽道的首款量產機型，主要有三個梯度配置：

輕量化半身 U1 Lite 定價 11.98 萬元，僅具備上半身交互；

全身標準版 U1 Pro 售價 16.98 萬元，搭載完整四肢運動結構；

頂配高動態版本 U1 Ultra 區分男女款，女款 88 萬元，男款 99 萬元，也是唯一實現自主行走、全身微表情聯動的型號。

據優必選介紹，優世界 U1 訂單線上線下全渠道已累計突破 13,361 台，力爭今年交付。優必選創始人周劍說，優世界 U1 系列 2027 年的產能目標是至少 5 萬台。

「如果我敞開了賣，今年就能賣 3～5 萬台，但我還是希望先把這 1 萬多台交付好。」周劍說。

據優必選官網介紹，已量產的 U1 Pro 高配版全身機器人採用 1:1 真人全尺寸人形設計，分男女兩種體態：男款身高 183cm、體重 42kg；女款身高 168cm、體重 35.2kg，擁有完整頭、頸、軀幹、四肢結構，對比僅上半身的 U1 Lite 實現全身靜態姿態交互，不具備雙足自主行走能力。