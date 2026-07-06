鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-07 07:20

《巴隆周刊》報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 股價周一 (6 日) 上漲，此前公司宣布已在美國另一座城市正式推出 AI 自動駕駛計程車 (Robotaxi) 服務。

特斯拉股價大漲 6.7%，收在 419.77 美元。標普 500 指數上漲 0.7%，道瓊工業指數則上漲 0.3%。

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這波漲勢來自特斯拉宣布，其 Robotaxi 服務已於上周五正式在邁阿密推出。

特斯拉的 Robotaxi 目前已在佛羅里達州、加州及德州三個州提供服務。該服務約於一年前率先在德州奧斯汀啟動，目前已擴展至德州數座城市及舊金山。

投資人一直期待特斯拉能將 Robotaxi 推向全美市場，因為他們希望公司的 AI 業務能開始帶來具規模的營收與獲利。

不過，由於對安全性的重視，Robotaxi 的擴張速度一直較為緩慢。公司也預期，Robotaxi 至少要等到明年才有望對營收及獲利帶來明顯貢獻。

Robotaxi 擴張進度不如市場預期，也是特斯拉股價在周一開盤前，今年以來累計下跌約 13% 的原因之一。

特斯拉股價近幾個交易日波動明顯。在公布第二季交車數據前，股價一度站上 425 美元。儘管公司公布的第二季交車量約 48 萬輛，遠優於市場預估的約 40.6 萬輛，股價卻在上周四意外重挫 7.5%。在公布交車數據前幾天，股價才剛從每股 380 美元以下一路反彈。

除了 AI Robotaxi 外，特斯拉也正積極開發 AI 人形機器人 Optimus。投資人同樣期待公司公布更多相關進展。

執行長馬斯克 (Elon Musk) 最近曾在社群平台分享近況，發布一張自己於 7 月 1 日在加州佛利蒙特 (Fremont) 新機器人生產線巡視的照片。

特斯拉近期已停止在佛利蒙特廠生產 Model S 與 Model X，決定將產能轉作機器人生產設施。

特斯拉尚未正式販售 Optimus，市場普遍希望，公司至少能在今年稍晚展示第三代 Optimus 機器人。