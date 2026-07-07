鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 10:00

當美國本土資料中心深陷電力短缺與社區抗爭泥沼，AI 巨頭正將目光投向海外，尋找新的算力綠洲，Anthropic 最新披露的海外基建計畫則顯示大模型公司的算力軍備競賽正式跨越了國界。

《澳洲金融評論》報導，Anthropic 擬在澳洲鎖定至少 1.4GW 資料中心算力資源，總投資金額上看 150 億美元，並在 2027 年底前將其中至少 1GW 算力正式啟用。這一規模相當於數座大型核電機組輸出，足以支撐數十萬顆頂級 AI 加速卡滿載運轉，也使這樁投資案成為近年全球最大規模的單體 AI 基礎設施投資之一。

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Anthropic 之所以選擇澳洲，主要因為在美國本土擴張受阻。近日黑石旗下 QTS 就因居民反對與訴訟，終止原本號稱「全球最大」的維吉尼亞州資料中心計畫。

隨著 AI 算力需求爆發，美國傳統資料中心樞紐正面臨電力吃緊、水資源消耗與社區「鄰避效應」多重夾擊。

相較之下，澳洲擁有土地、能源與氣候優勢，加上今年 3 月與澳政府簽署 AI 合作備忘錄，政策風險相對可控。

這波激進擴張也反映 Anthropic 商業化與資本市場動作加速，Anthropic 年化營收從年初 90 億飆升至 440 億美元以上，推理基礎設施毛利率突破 70%，並已提交 IPO 申請，估值高達 9650 億美元。