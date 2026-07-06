鉅亨網新聞中心 2026-07-07 05:20

字節跳動旗下短影音平台 TikTok 近日無預警啟動全球大規模裁員，引發科技業震撼。自 7 月 1 日起，新加坡、馬來西亞、印尼及愛爾蘭都柏林等多地員工同日收到解僱通知。由於公司事前毫無預警，不少員工措手不及，各地辦公室一度陷入混亂。

作為 TikTok 亞太區的核心樞紐，新加坡總部成為此次裁員的重災區之一。據受影響員工透露，裁員行動發生於 7 月 1 日上午，當時員工如常上班，隨後被突如其來的電子郵件通知解僱，部分小型團隊甚至面臨近乎全員解職的困境。

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儘管 TikTok 官方尚未公開此次全球受影響的員工總人數，但裁員浪潮已迅速席捲整個東南亞及歐洲業務版圖。

在印尼市場方面，此次裁員背後反映出 TikTok 電商業務的劇烈縮減與轉型壓力。TikTok 官方證實了印尼地區的裁員行動，並聲稱此舉是為了將研發資源重新聚焦於能推動平台長期成長的核心業務。

然而，據當地科技社群傳出的消息，字節跳動旗下電商平台 Tokopedia 在經過此次組織調整後，恐面臨規模極大的裁減，有傳聞甚至指出受影響比例高達九成。

自 2023 年底 TikTok 取得 Tokopedia 多數股權並展開業務整合以來，該平台的本土市場表現頻頻遭遇挑戰，賣家滿意度也屢見下滑，顯示出此次業務重組不僅是人力調整，更凸顯了 TikTok 在印尼電商整合過程中的困境。

與此同時，TikTok 的歐洲業務也未能倖免。根據彭博社報導，TikTok 位於都柏林的歐洲總部計畫裁減約 300 個職位。

TikTok 對此表示，此次重組旨在加強全球「信任與安全」的運作模式，透過人力集中化與調整工作流程，確保組織架構保持靈活與規模化。

面對外界對裁員規模與整合策略的質疑，TikTok 強調將持續支持受影響員工，並提供符合當地法律法規的相關補助資源。