鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-06 21:00

根據摩根士丹利 (大摩) 策略師的最新預測，隨著投資者開始從今年漲勢最猛烈的科技股中撤出資金，美國股市短期內恐難以再創歷史新高。

大摩：美股料將輪動 AI投資重心由晶片轉向雲端巨頭(圖:shutterstock)

以 Michael Wilson 為首的分析團隊指出，半導體類股的增長動能正在消退，市場資金正展開一場「大輪動」，資金轉向先前表現相對落後的「AI 超大規模雲端服務商」(AI Hyperscalers)。這些被點名的超大規模業者包括微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Meta(META-US)。

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Wilson 認為，在當前的 AI 生態系統中，這些公司憑藉其強大的核心業務，展現出極具吸引力的投資價值。然而，這場資金輪動發生在整體股市較為震盪且疲弱的背景下，由於指數中部分大型權值股的動能正在消解，美國主要基準指數在短期內仍將面臨下行壓力。

數據顯示，費城半導體指數已自上個月的歷史高點下跌近 14%，反映出投資者對估值泡沫化的擔憂。相較之下，儘管標普 500 指數自 6 月初創下巔峰後緩步下滑，但超大規模業者的表現相對持穩。

目前市場的焦點已轉向輝達 (NVDA-US) 等公司的財報，以尋求 AI 晶片需求的進一步線索同時，投資者也密切關注超大規模業者的資本支出預期，擔憂其在 AI 領域是否有過度支出的傾向。

Wilson 表示，短期內他更青睞超大規模業者而非半導體相關股票。他預期，考慮到近期表現不振，這些巨頭可能會開始適度調降或放緩其支出計畫的預期。

Wilson 預測，標普 500 指數的年底目標價為 8000 點，仍有約 7% 的上漲空間，他先前也準確預測美股在強勁企業盈餘的支持下，能抵禦地緣政治風險。

除了科技股內部的輪動，摩根士丹利與摩根大通的策略師皆認為，下半年的市場漲勢將不再僅限於科技領域。Wilson 預計，非必需消費品、運輸及生物科技等產業將從半導體股流出的資金中受益。