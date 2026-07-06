科技股漲多賣壓湧現！外資狂提款亞洲「雙雄」淨流出共逾172億美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 17:32

上週雖只有三個交易日，美股在就業數據降溫、升息疑慮緩解下持續上揚，然而晶片股卻因短線漲幅已大，盤面湧現強烈獲利了結賣壓，導致費城半導體指數回落。相較之下，生技股受惠於部分藥物試驗利多帶動而異軍突起，法人指出，全球市場呈現類股良性輪動現象。亞股方面，南韓與台股分別遭到 128.70 億與 43.60 億美元的淨賣超，淪為外資提款機。

科技股漲多賣壓湧現！外資狂提款亞洲「雙雄」慘遭流出逾172億美元。（圖：shutterstock）

上週統計顯示 (如表一)，全球資金正大舉「重整」，股票型 ETF 雖維持連續 14 週淨流入，但美國市場單週遭到 266.12 億美元大幅淨流出，資金明顯轉向低基期資產，其中亞洲與中國市場分別獲得 135.71 及 62.03 億美元的強勁淨流入，成為全球資金防禦的新去處。

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富蘭克林證券投顧分析指出，美伊停火與中東局勢降溫促使國際油價顯著回落，搭配 AI 題材持續延燒，全球股市在上半年已累積強勁漲幅。

展望後市，美國經濟與企業獲利基本面依然穩健，第二季史坦普 500 指數獲利增長預估高達 24.4%，有利於美股維持良性輪動。不過，隨美國 6 月非農就業報告放緩，市場正密切觀察全球經濟是否面臨需求疲軟，短期須留意漲多賣壓湧現的波動風險。

專家建議，此時應採取多元配置策略以降低重押單一族群的風險，核心部位首選美國及新興市場平衡型基金，並可趁震盪時分批布局科技、生技、公用事業、美國小型股及日本股票型基金。

在亞洲股市外資動向方面，雖然升息預期降溫導致美元走弱、油價回落，有利於新興市場資產，但過去一週外資在亞股的操作卻出現劇烈分歧。其中，南韓與台灣股市淪為外資提款機，分別遭到 128.70 億與 43.60 億美元的淨賣超，印尼、越南、馬來西亞與菲律賓股市也同步承受外資流出壓力；反觀泰國與印度股市則逆勢突圍，分別獲得 7.86 億與 2.97 億美元的外資淨買超。

針對 AI 及新興市場的長期趨勢，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但企業在 IT 領域的投資極具韌性，AI 基礎設施與提升生產力的應用仍是優先考慮領域。由於 AI 資本支出最大的企業普遍擁有強勁現金流，財務槓桿處於可控水準，當前 AI 投資趨勢具備高度可持續性。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人悉達．查特吉也指出，新興市場已成為全球成長的重要引擎，AI 需求的持續擴張將帶動半導體、電子製造服務、電源供應與印刷電路板等供應鏈企業深度受惠。

在債市表現方面，美國就業數據放緩雖緩解升息疑慮，但公債殖利率彈升仍使多數債市承壓。不過，固定收益型 ETF 持續展現強大的吸金能力，過去一週整體固定收益型 ETF 吸引了 204.16 億美元資金流入，並以美債流進 155.01 億美元最具代表性。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒表示，在美國經濟基本面偏正向、企業營運良好且資金流入技術面強勁支撐下，非投資等級債受惠於較短天期優勢逆勢收高，預期今年違約風險將維持在長期低檔水準，持續看好其後市表現。

表一：主要股票型 ETF 資金流向統計（單位：百萬美元）

基金地區 近一週 近一個月 近三個月 2026 年來 基金地區 近一週 近一個月 近三個月 2026 年來 股票 2490 230735 502164 857726 中國 6203 -19562 -101565 -242791 美國 -26612 157478 392338 551249 亞洲 13571 7961 -74556 -148589 歐洲 -256 -2092 -7937 19482 拉美區 -240 -1295 1458 6780 日本 332 1245 -2843 9032 東歐 91 267 393 777