三星財報前瞻：Q2利潤預計暴增18倍 寫「一年頂 40 年」神話
鉅亨網新聞中心
隨著人工智慧 (AI) 基礎設施對記憶體需求的持續噴發，全球半導體龍頭三星電子將於周二 (7 日) 發布第二季初步財報。市場預期其 Q2 營業利潤將同比暴漲約 18 倍，再創歷史新高。
根據多方來源與市場預測，三星不僅可能刷新全球科技企業單季利潤紀錄，其高層更喊出「一年利潤頂 40 年」的豪言，顯示記憶體產業正處於前所未有的「超級周期」。
單季利潤有望超越輝達
根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 彙整 30 家機構的預測，三星 Q2 營業利潤預計將達到 86 兆韓元 (約 563.5 億美元)，遠高於去年同期的 4.7 兆韓元。部分樂觀券商如 KB 證券，甚至預估數字可能衝上 90 兆韓元，營業利潤率高達 51%。
若此預期達標，三星將超越輝達 (NVDA-US) 今年第一季的營業利潤 (535.3 億美元)，創下全球科技企業有史以來最高的單季盈利紀錄。這也將是三星連續第三個季度利潤創下歷史新高，反映出全球記憶體供應持續緊缺的現狀。
智慧體 AI 與價格暴漲
本輪業績暴增的核心推手在於 AI 需求帶動的記憶體漲價潮。花旗研究指出，第二季 DRAM 和 NAND 的平均售價分別環比上漲 44% 和 53%。此外，市場對記憶體的需求結構正發生根本性變化。
與早期專注於大模型訓練的 AI 不同，「AI 代理」能夠執行更複雜的多步驟任務，這需要伺服器配備更多記憶體來保留和檢索數據。分析師預計，這種供需失衡的格局至少將延續至 2027 年，且三星在 Q3 談判中態度強硬，計畫將通用 DRAM 價格再提高 20%。
「一年利潤頂 40 年」
在財報正式發布前，三星電子半導體 (DS) 部門負責人金容寬 (Kim Yong-kwan) 在內部大會上的發言震驚業界。他表示：「今年一年的利潤，將超過我們開展半導體業務 40 年來的累計利潤總和。」市場普遍預測三星 2026 全年營業利潤可達 300 兆韓元 (約 2000 億美元)。
為應對 AI 浪潮，三星與 SK 海力士已聯手承諾投入 3200 兆韓元 (約 2.07 兆美元) 擴大南韓本土產能，三星的投資將持續至 2040 年。三星也正積極擴大與 Google 的合作，並針對 HBM4/HBM4E 向輝達擴大供貨，力爭在 2027 年重奪 HBM 市場龍頭地位。
潛在風險
儘管基本面極強，但仍有幾大風險值得投資者關注：
員工獎金支出：三星與工會達成協議，將提撥半導體部門 10.5% 的利潤作為獎金，這筆撥備金額估計可能超過 40 兆韓元，若在 Q2 集中認列，將壓低最終公布的獲利數據。
下游成本壓力：蘋果已因記憶體成本上漲而調高 Mac 與 iPad 售價。市場擔心，若價格漲到消費者無法接受，科技巨頭的採購意願可能縮減。據傳蘋果執行長庫克甚至親自遊說美國政府，希望能採購更廉價的記憶體來源。
資本開支的可持續性：摩根大通等機構質疑，雲端服務商將逾 70% 的支出投入 AI 記憶體的趨勢是否能長期持續。
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