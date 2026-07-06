鉅亨網新聞中心 2026-07-06 18:30

隨著人工智慧 (AI) 基礎設施對記憶體需求的持續噴發，全球半導體龍頭三星電子將於周二 (7 日) 發布第二季初步財報。市場預期其 Q2 營業利潤將同比暴漲約 18 倍，再創歷史新高。

三星財報前瞻：Q2利潤預計暴增18倍 寫「一年頂 40 年」神話(圖:shutterstock)

根據多方來源與市場預測，三星不僅可能刷新全球科技企業單季利潤紀錄，其高層更喊出「一年利潤頂 40 年」的豪言，顯示記憶體產業正處於前所未有的「超級周期」。

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單季利潤有望超越輝達

根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 彙整 30 家機構的預測，三星 Q2 營業利潤預計將達到 86 兆韓元 (約 563.5 億美元)，遠高於去年同期的 4.7 兆韓元。部分樂觀券商如 KB 證券，甚至預估數字可能衝上 90 兆韓元，營業利潤率高達 51%。

智慧體 AI 與價格暴漲

本輪業績暴增的核心推手在於 AI 需求帶動的記憶體漲價潮。花旗研究指出，第二季 DRAM 和 NAND 的平均售價分別環比上漲 44% 和 53%。此外，市場對記憶體的需求結構正發生根本性變化。

與早期專注於大模型訓練的 AI 不同，「AI 代理」能夠執行更複雜的多步驟任務，這需要伺服器配備更多記憶體來保留和檢索數據。分析師預計，這種供需失衡的格局至少將延續至 2027 年，且三星在 Q3 談判中態度強硬，計畫將通用 DRAM 價格再提高 20%。

「一年利潤頂 40 年」

在財報正式發布前，三星電子半導體 (DS) 部門負責人金容寬 (Kim Yong-kwan) 在內部大會上的發言震驚業界。他表示：「今年一年的利潤，將超過我們開展半導體業務 40 年來的累計利潤總和。」市場普遍預測三星 2026 全年營業利潤可達 300 兆韓元 (約 2000 億美元)。

為應對 AI 浪潮，三星與 SK 海力士已聯手承諾投入 3200 兆韓元 (約 2.07 兆美元) 擴大南韓本土產能，三星的投資將持續至 2040 年。三星也正積極擴大與 Google 的合作，並針對 HBM4/HBM4E 向輝達擴大供貨，力爭在 2027 年重奪 HBM 市場龍頭地位。

潛在風險

儘管基本面極強，但仍有幾大風險值得投資者關注：

員工獎金支出：三星與工會達成協議，將提撥半導體部門 10.5% 的利潤作為獎金，這筆撥備金額估計可能超過 40 兆韓元，若在 Q2 集中認列，將壓低最終公布的獲利數據。

下游成本壓力：蘋果已因記憶體成本上漲而調高 Mac 與 iPad 售價。市場擔心，若價格漲到消費者無法接受，科技巨頭的採購意願可能縮減。據傳蘋果執行長庫克甚至親自遊說美國政府，希望能採購更廉價的記憶體來源。