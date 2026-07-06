鉅亨網新聞中心 2026-07-06 13:48

韓股兩大權值股三星電子與 SK 海力士，將在三天內接連迎來重大事件：三星將於週二（7 月 7 日）公布第二季初步財報，SK 海力士則將於週五（7 月 10 日）在美國納斯達克掛牌發行 ADR。兩大事件不僅攸關韓股近期劇烈震盪能否告一段落，更將成為全球記憶體產業景氣與相關類股後市走向的重要風向球。

記憶體雙雄迎關鍵周：三星Q2獲利可望飆17倍、SK海力士赴美上市。(圖:shutterstock)

在全球人工智慧浪潮與資料中心建置需求的瘋狂推動下，華爾街市場目前普遍預期，三星電子第二季的初步獲利將創下歷史新高。

‌



根據倫敦證券交易所集團彙整的分析師共識預測，三星第二季營收預計將達到 170 兆韓元左右，營業利潤則可望落在 86 兆韓元至 90 兆韓元之間。

這意味著三星不僅將連續第三個季度刷新營業利潤紀錄，其單季利潤更將比去年同期的 4.7 兆韓元狂飆近 17 至 18 倍，輕鬆超越第一季的 57 兆韓元。

這波爆發性成長的核心驅動力在於供需失衡導致的價格暴漲。證券分析師指出，由於 6 月份客戶端對記憶體的需求滿足率僅有五成左右，供應短缺的問題正日益加劇。

受此影響，第二季 DRAM 與 NAND 快閃記憶體的平均售價較上季分別大漲超過四成與五成，部分合約價環比漲幅甚至逼近六成。

如此強勁的報價支撐，促使三星電子、SK 海力士及美光等記憶體巨頭今年的股價一路高歌猛進，市值相繼突破 1 兆美元大關。

勞資協議提列一次性支出 成 Q2 獲利最大變數

然而，仍有一項不可忽視的財務不確定性。三星在今年 5 月下旬與工會達成了工資協議，成功避免了一場可能重創產線的大規模罷工。根據協議內容，三星承諾將半導體部門 10.5% 的營業利潤作為特別獎金發放給員工。

分析師估計，這筆高達 10 兆韓元、甚至可能因提列準備金而超過 40 兆韓元的一次性支出，將全數計入第二季的帳目中。

這筆鉅額獎金的提列無疑成為影響第二季實際獲利的雙面刃。部分樂觀的分析師認為，若扣除這筆一次性獎金的支出，三星第二季的營業利潤甚至有機會首次衝破 100 兆韓元大關。

與此同時，也有市場人士發出警告，如果三星在第二季度提列的員工獎金準備金高於市場預期，最終公布的初步獲利數字，可能會低於目前華爾街的普遍共識，進而對股價造成短期的心理衝擊。

蘋果漲價與巨頭支出 考驗 AI 獲利續航力

對全球半導體投資人而言，當前最核心的考量在於，這些亮眼的財務數據能否直接轉化為股價持續上漲的動能。這在很大程度上取決於下游科技巨頭對於未來資本支出的承諾。

儘管晶片企業獲利改善已是市場共識，但雲端服務供應商（CSP）在記憶體採購上的支出比重過高，已引發市場對於「可持續性」的質疑。

市場估計今年雲端巨頭在記憶體上的支出佔比已達 52%，明年更可能突破 70%，這種極端的比例能否維持，令投資人感到不安。

隨著記憶體採購成本飆升，蘋果於 6 月底調高了旗下 Mac 和 iPad 等全線產品的零售價格。此舉一度引發市場對於終端消費需求彈性以及記憶體高利潤率能否持久的嚴重質疑，導致韓美兩地的晶片股出現集體回檔。

投資人目前正迫切尋求更明確的證據，證明 AI 服務的推廣確實能轉化為實質的營收增長，以支持科技巨頭繼續擴大對 AI 基礎設施的投入。

積極拓寬客戶版圖 跨越 7 巨頭尋求新成長引擎

面對高度集中的市場風險，三星與 SK 海力士若能將客戶群順利拓展至「美股七巨頭」之外的潛在獨角獸，將為記憶體市場注入更強韌的抗壓性。

近期三星與知名人工智慧新創公司、Claude 模型的開發者 Anthropic 洽談晶片代工與生產合作的消息，便是一個極具代表性的指標案。

這項潛在的合作消息在披露後，立即激勵三星電子股價單日暴漲超過 8%，SK 海力士亦同步大漲逾 10%。這充分證明，市場對於晶片巨頭開拓新興 AI 客戶抱有極高的期待。