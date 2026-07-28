鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 17:34

證交所今 (28) 日公告，三商美邦人壽 (2867-TW) 因與玉山金控 (2884-TW) 進行股份轉換，完成後將成為玉山金 100% 持有子公司，因此，三商壽上市有價證券將自 2026 年 8 月 20 日起停止買賣，停止股東名簿記載變更期間為 8 月 22 日至 9 月 1 日，並自 115 年 9 月 1 日起終止上市。

三商壽9/1下市、8/20起停止買賣 掛牌逾13年走入歷史。(鉅亨網資料照)

三商壽此次下市，主要是配合玉山金與三商壽推動股份轉換案，完成後三商壽將納入玉山金體系，成為旗下全資壽險子公司，掛牌逾 13 年的三商壽股票也將走入歷史。

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值得注意的是，三商壽在即將下市前，營運表現明顯改善。公司日前公布 2026 年上半年自結財報，累計稅後純益 51 億元，較去年同期大增 54 億元，每股純益 (EPS)0.87 元。主要受惠於台股累計上漲 17,162 點，帶動投資收益提升，加上 CSM(合約服務邊際) 持續穩定釋出，挹注整體獲利表現。

此外，公司淨值也同步攀升，三商壽指出，上半年公債殖利率上升，使其他綜合損益項下保險財務收益或費用認列利益約 307 億元，加上國內外股市走揚，金融資產未實現獲利增加 222 億元，帶動 6 月底淨值突破千億元、達 1,200 億元，較今年開帳日增加 553 億元，淨值比亦提升至 8.80%。